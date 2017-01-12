Vali Azizoğlu törende sobalı çadıra karşı çıktı

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM Vali Seyfettin Azizoğlu, Halep'e yardım gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törende, soğuk hava nedeniyle protokol üyeleri için hazırlanan sobalı çadıra girmedi ve halkın yanında durdu.

Valilik tarafından başlatılan 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında toplanan 15 TIR yardım malzemesinin Suriye'ye gönderilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Organizasyonu hazırlayan Müftülük personeli, TIR'ların bulunduğu İstasyon Meydanı'na gelen Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Müftü Hasan Hüsnü Sula'yı havanın soğuk olması nedeniyle ısıtıcıların bulunduğu çadıra davet etti.

Törene katılan halkın yanında açık havada durmayı tercih eden Vali Azizoğlu gülerek görevlilere "Allah Allah. Bu hocalar rahatı sever" diyerek programın biran evvel başlatılmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yardımların Müftülük nezaretinde camilerde toplandığını belirterek, "Mevsimin kış olması nedeniyle battaniye gibi yaşam malzemeleri başta olmak üzere bebek bezi, temizlik malzemesi, kömür ve gıda maddeleri gönderiyoruz" dedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu ise törende yaptığı konuşmada, Suriye'ye ikinci kez yardım konvoyu gönderildiğini belirtti. Azizoğlu şunları söyledi:

"Erzurumlulara teşekkür ediyorum. Allah bütün Erzurumlulardan razı olsun. Anadolu'nun kapısı kilidi olan Erzurum, Anadolu'muzun dışında kalmış eski vatan topraklarında yaşayan kardeşlerine yardım elini uzatmaktan bir an geri durmadı. Malum veren el alan elden iyidir, üstündür. Erzurum hep veren el oldu. Yardımlar AFAD, müdürlüğümüzün kontrolünde gerçekten ihtiyaç sahibi olan Suriye'deki mazlum insanların kamplarına ulaştırılacak. TIR'ların sürücülerine kazasız belasız yolculuklar diliyoruz."