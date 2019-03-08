Vali Aktaş: Teröristler en çok çocuk ve kadınlara zarar verdi

ŞIRNAK'ta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlama programında konuşan Vali Mehmet Aktaş, terör örgütü PKK'nın, en çok çocuk ve kadınlara zarar verdiğini söyledi.

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa, Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdür Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kadın davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Mehmet Aktaş, kadınlara çocuklarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Kadınların gücü kullanılmaksızın, refaha ulaşılabilmek ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamanın mümkün olmayacağını anlatan Vali Aktaş, Türkiye'de kadınların büyük başarılara imza attığını söyledi. Vali Aktaş, fırsat verildiğinde Şırnaklı kadınların daha büyük başarılara imza atacağına inandığını aktardı.

'PKK, KADINI İTİBARSIZLAŞTIRDI'

Vali Aktaş, konuşmasında terör örgütü PKK'nın bölgede yarattığı tahribatları da anlatarak, şunları söyledi: "Terör örgütü PKK 35-40 yıl boyunca özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük yıkımlara, büyük acılara neden oldu. Şehirlerimizi, belde ve köylerimizi sadece fiziksel olarak yıkmadı, halkın manevi duygularını da yıkmaya çalıştı. Tabiri caizse halkın kimyasını bozdu. Çünkü bu hain örgüt, kaos ortamı oluşturup bu kaosu kendine avantaj bildi. Camilerimizi yıktı, din görevlilerimizi tehdit etti. Mukaddes dinimiz İslam’a iftira attı. Halkı dininden, inançlardan soğutmak için elinden geleni ardına koymadı. Okullarımızı yakıp, yıktı. Çocuklarımızı eğitimden yoksun bıraktı. Halkın gelenek, göreneklerini iyi ve güzel adına neyi varsa silip atmaya çalıştı. Irkçılık, devlet düşmanlığı, kin ve nefret tohumları saçtı. Kardeşlik, vatan, millet, bayrak kavramlarını talan etme peşinde koştu. Kadını itibarsızlaştırdı. En önemlisi toplumun temelini oluşturan aile kavramını yok etmeye çalıştı. Bu hainler, en son çukur ve barikat terörü ile hepimizin gözü önünde koca bir şehri başımıza yıktılar. Şüphesiz yangın yerine çevirip büyük acılar, büyük yıkımlar yaşattıkları bu bölgede en çok çocuk ve kadınlara zarar verdiler. Eşlerini, kocalarını katlettiler, dizlerinin dibinde oturan evlatlarını kaçırdılar, kaçırdıkları çocukları fikren zehirlediler, ellerine silah verdiler, yine bu halka çevirttiler. Anneleri yavrularına hasret bıraktılar, çocukları babasız, öksüz, boynu bükük bıraktılar. Annelerin, kadınların gözü hep yaşlı kaldı. Hep acıyı reva gördüler."

'ARTIK ZULME TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Artık zulme, gözyaşına tahammül olmadığını kaydeden Vali Aktaş, "Elleri öpülesi analarımızın gözyaşlarına tahammülümüz yok. Hep birlikte el ele vererek oluşturduğumuz bu huzur ve güven ortamını, devletimizin muazzam yatırımlarla ayağa kaldırdığı bu şehri korumak hepimizin boynunun borcu. Görüyoruz ki Şırnaklı kadınlar bu konuda bize büyük destek veriyor. Onları artık her platformda görebiliyoruz. Seslerini duyuyoruz. Bizim Şırnaklı kadınlardan, annelerden istediğimiz bir şey var, ailemize sahip çıkalım, çocuklarımıza sahip çıkalım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi, evlatlarımızı ahlaklı, edepli, vatan-millet sevgisiyle, İslam kaidelerine uygun, İslam kardeşliği bilinciyle yetiştirelim. Bir anne olarak, bir eş, bir evlat olarak, kadın olarak toplumu dönüştüren, topluma istikamet çizen en önemli unsur sizlersiniz. Bunu asla unutmayalım" diye konuştu.

Program daha sonra müzik dinletisi, tiyatro ve yöresel ürünlerin yer aldığı kermesin gezilmesi ile sona erdi.



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