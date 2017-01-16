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Vali Aksoy, uygulama yapan polisleri ziyaret ederek, tatlı ikram etti

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, kentin çeşitli bölgelerinde kurulan uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek, tatlı ikram etti. Güvenlik amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde kurululan uygulama noktalarında görev yapan polisleri...

Vali Aksoy, uygulama yapan polisleri ziyaret ederek, tatlı ikram etti
DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, kentin çeşitli bölgelerinde kurulan uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek, tatlı ikram etti.
Güvenlik amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde kurululan uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy, polislerle sohbet etti. Yenişehir İlçesi'ndeki Elazığ karayolu üzerinde bulunan 7'nci Kolordu Komutanlığı kavşağında kurulan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Aksoy’u, burada görev yapan polis memurları karşıladı. Uygulama noktasında görev yapan polislerle yakından ilgilenen Vali Aksoy, çalışma koşulları hakkında bilgi aldı ve bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Polis memurları kendilerini ziyaretinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür ederek, bir sorunlarının olmadığını ifade etti.
Uygulama noktasında görev yapan polislere tatlı ikram eden Vali Aksoy, görevli polis memurlarıyla fotoğrafı çektirdikten sonra uygulama noktasından ayrıldı.

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