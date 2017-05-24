Vakıflar Bölge Müdürü'nden 'Gökmedrese' açıklaması

SİVAS Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, tarihi Gökmedrese'deki Selçuklu çinilerinin 'restorasyon' adı altında önce asitle kazınıp, daha sonra maviye boyanması ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Anadolu Selçuklu Sultanı 4'üncü Kılıçarslan'ın oğlu 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Sahip Ata Ali Hüseyin tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gökmedrese'nin minarelerinde ve minare kaidesinde yer alan mozaik tekniğiyle dekore edilmiş geometrik motifli Selçuklu çinilerinin asitle temizlenerek yok edildiği ve ardından maviye boyandığı yönündeki basına yansıyan haberlerle ilgili Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca açıklama yaptı. Restorasyonu devam eden Gökmedrese şantiye alanında açıklamalarda bulunan Karaca, "Çini kaybı olan yerlerde özellikle uluslararası restorasyon teknikleri çerçevesinde, hangi dönem olursa olsun dolgu tekniği ile doldurulmuş, renklendirilmiştir. İnternet ve televizyonlara düşen haber burayla ilgili. Yapımından önce üzerinde çini falan yok. Sadece aralarda çini görüntüleri var. Bu kaybolmasın diye, bunun üzerine dolgu tekniği uygulanmıştır. Minarelerde bulunan çinilerin belli noktaları ele alınıp, yeni bir revize proje ile bunlar tamamlanabilir. Burada iklim koşulları nedeniyle deformasyon 10 yıl sonra ortaya çıkmış. Biz bütün buralarla ilgili çalışmaları orijinal noktalarda bulunan çinileri tespit ederek inşallah 2017 yılının Kasım ayında tamamlamış olacağız" dedi.

'KAYNAĞA DAYANMADAN YAPILAN BİR İFTİRADIR'

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisi ve Gökmedrese restorasyonunun kontrolörlüğünü yapan Şafak Cengiz ise şunları söyledi:

"Olmayan bir yüzeyde temizlik yapıp da yerine renklendirme yapmış olamayız. Zaten çini kayıpları olan bir yer. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün arşivinden aldığımız daha önceki fotoğraflarda da ne şerefe altında ne de madalyon diye nitelendirdiğimiz minare kaidelerinin başlangıcında, şu anda basına fotoğrafları yansıyan yerlerde hiçbir çini görünmüyor. 2016 yılı onarımından önce de buradaki sıva tabakaları kaldırıldı. Ufak çini kalıntıları yerinde korundu. Boş olan alanlarda geri dönüşümlü malzeme ile uzman restoratörler tarafından özgün desenine uygun olarak renklendirilerek günümüze kadar getirildi. Bu bir restorasyon tekniğidir. Uluslararası arenada da kabul görmüş bir restorasyon tekniğidir. Sivas'ın iklim şartlarında zaman içinde aşınmalar meydana geldi. Son yapılan çalışma da da eserin şu an renklendirilmiş ve korunmuş olan özgün çinilerinin envanter çalışması yapılıyor. Bu envanter çalışması bittikten sonra Koruma Kurulu'na sunulacak, kurulun onayı alındıktan sonra çini uygulamasına başlanacak. Asitle uygulama gibi bir şeyin yapılması imkansızdır. Böyle bir şey yapılmamıştır. Tamamen yüzeysel bilgi ile kaynağa dayanmadan yapılan bir iftiradır."



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