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Vagon üstündeki tellerden akıma kapılan çocuk yaralandı (2)- Yeniden

İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki TCDD İstasyonu'nda arkadaşıyla oynayan 14 yaşındaki Vahitcan Bulut, üzerine çıktığı vagonun üzerindeki kablolardan geçen elektrik akımına kapılarak yaralandı. Petrokimya Ortaokulu öğrencisi öğrencisi Vahitcan...

Vagon üstündeki tellerden akıma kapılan çocuk yaralandı (2)- Yeniden
İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki TCDD İstasyonu'nda arkadaşıyla oynayan 14 yaşındaki Vahitcan Bulut, üzerine çıktığı vagonun üzerindeki kablolardan geçen elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Petrokimya Ortaokulu öğrencisi öğrencisi Vahitcan Bulut, bugün öğle saatlerinde, bir arkadaşıyla birlikte Aliağa'daki TCDD İstasyonu yakınlarında raylarda oynamaya başladı. Bu sırada civarda bulunan TCDD'ye ait trenin vagonunun üstüne çıkan Vahitcan Bulut, kollarını kaldırıp yürümeye başladı. Kolu, yukarıdan geçen elektrik kablolarına değen Bulut, akımına kapılarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Bulut'u ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Bulut, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Vahitcan Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Bulut'un olaydan sonra korkup kaçan arkadaşının ise ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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