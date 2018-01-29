mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin...
Son dakika... Terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor...
Terör mevzileri havadan ve karadan...
Tecavüz mağduru genç kız: Hayallerimi yıktılar
Polis memuru hakkında cinsel tacizden...
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşım yapan HDP'li tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı HDP'li...

VAGNER LOVE İSTANBUL'A GELDİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL() Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul'a geldi. Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan THY'nin saat 23.30'da kalkan yolcu uçağıyla 01:00 sıralarında...

VAGNER LOVE İSTANBUL'A GELDİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul'a geldi.
Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan THY'nin saat 23.30'da kalkan yolcu uçağıyla 01:00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na eşi ile birlikte gelen Vagner Love'u Beşiktaşlı idareci ve takım tercümanı karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Love İstanbul'a 5 valizle geldi.
muhabirinin İstanbul'a geldiğiniz için mutlu musunuz ? Sorusuna Vagner Love "Teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi. Love, kendisine tahsis edilen özel araçla Havalimanı'ndan ayrıldı.
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile geçen gün yaptığı görüşmede Vagner Love'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Vagner Love'un yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------
- Vagner Love eşi ve BJK idareciler
- Vagner Love ve eşi
- Vagner Love valizlerinden görüntü
-Vagner Love  taraftarla fotoğraf çekilmesi
-Vagner Love araca biniş görüntüsü
-Aracın gidiş 
-Genel detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan