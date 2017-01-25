Uzunkaya ve Gülcü'ye kumpas davası ertelendi

ANTALYA Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından Mustafa Gülcü'ye kumpas kurduğu öne sürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan, 6'sı tutuklu 27 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Engin Öztürk ve Sabri İlgüy'ün tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2009 yılında, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından Mustafa Gülcü ile Celal Uzunkaya'ya kumpas kurup, haklarında 'suç örgütüne yardım etmek'ten dava açılmasına neden oldukları belirtilen zanlılara yönelik olarak geçen 31 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri, soruşturmayı yönlendirme adına deliller uydurdukları' iddiasıyla, aralarında bazı emniyet mensuplarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Bato, aralarında emniyet müdürlerinin de buluunduğu 6'sı tutuklu 27 sanık hakkında 'Terör örgütü üyesi olma', 'Terör örgütü kurma ve yönetme', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'İftira' ve 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme' suçlamasıyla iddianame hazırladı.İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada, bazı sanıklar savunma yaptı. Tutuksuz sanıklardan eski merkez valisi Ahmet Pek, "Soruşturma aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevliydim. Dosyanın hiçbir yerinde yer almadım. Soruşturmada herhangi bir emir ya da talimatının olmadı. Bir tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda dosyaya dahil edildim. Aleyhime beyanda bulunan tanıkla yüzleşmek istiyorum" dedi.Tutuklu sanık Mehmet Eruzun ise "Soruşturma sırasında sadece dinleme yapıp, tape hazırladım. Diğer şubelerdeki işleyişi bilmiyorum. Dönemin Cumhuriyet savcısı Fatih Genç'in yazılı talimatını yerine getirdim. Bilerek herhangi bir suç işlemedim. Görevimle ilgili olarak amirlerime bilgi verdim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.Tutuklu diğer sanık Abdullah Akyürek de "Attığım 7 paraf nedeniyle yargılanıyorum. Bunun dışında suçlandığım başka bir konu yok. Babam olan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek de tutuklu. Bu nedenle aileme bakacak kimse yok. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.Diğer tutuklu sanıklar da kaçma ihtimallerinin olmadığını, tutuklu kaldıkları sürenin dikkate alınmasını isteyerek tutuksuz yargılanmak istediklerini söyledi.Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Engin Öztürk ve Sabri İlgüy'ün tahliyesine, diğer 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.UZUNKAYA VE GÜLCÜ'YE DAVA AÇILMIŞTIKacakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla takibe aldıkları gruba yönelik 2009'da operasyon düzenlemiş, grubun elebaşısı olduğu iddia edilen İrfan Erbarıştıran'ın da aralarında yer aldığı 5 kişiyi gözaltına almış, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya da ifade vermişti. 7 kişi hakkında hazırlanan ve İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, 'Suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla Uzunkaya ve Gülcü'nün 6'şar yıl hapsi istenmişti. Kararnameyle, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Uzunkaya ve Gülcü'ye yargılama sonunda verilen 3 ay 10 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulmuş, iki müdür, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev yürüten özel yetkili mahkemelerin kaldırılması sonrası ise İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkarak beraat etmişti. Beraat kararının ardından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya ile Mustafa Gülcü, kendileri hakkında usulsüz dinleme yapan ve kumpas kuran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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