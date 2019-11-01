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Uzungöl yolunda heyelan; ulaşım tünelden sağlanıyor

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde, yağış sonrası meydana gelen heyelanda, turizm merkezi Uzungöl'e ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Toprak ve kayalarla dolan yolda, Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Ulaşım, heyelanlı yolun...

GENEL 01.11.2019, 13:23
Uzungöl yolunda heyelan; ulaşım tünelden sağlanıyor
TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde, yağış sonrası meydana gelen heyelanda, turizm merkezi Uzungöl'e ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Toprak ve kayalarla dolan yolda, Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Ulaşım, heyelanlı yolun yanında yapımı sürdürülen tünelden kontrollü sağlanıyor.
Çaykara ilçesinde, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan yolda, dün saat 23.00 sıralarında, sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından Dernekpazarı ile Çaykara ilçesi arasındaki D-915 yolunun Holo Boğazı mevkisinde, yapımı sürdürülen tünellerin üst kısmında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları nedeniyle yol, trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve belediye ekipleri, sevk edildi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelan bölgesinde Karayolları, belediye ve kaymakamlık ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Yapılan incelemeler ve alınan önlemelerin ardından heyelanlı yolun çevresinde, yapımında sona gelinen 2 tünelden 1'i, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafik, tek şeritten kontrollü verilirken, Karayolları ekiplerince başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Dernekpazarı Kaymakamlığı'nca kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı tünelde sürücülere, dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
'SON ANDA KURTULDUK'
Tatil için aracıyla Uzungöl'e giderken, yolda heyelan olduğunu anlatan Fatih Başdemir, "Bölgeye 5- 10 dakika kala heyelan olmuş. Allah korudu, heyelanın altında kalmaktan son da kurtulduk. Yetkililer geldi sonra tüneli ulaşıma açtılar ve biz de yolumuza devam ettik" dedi.
Heyelanın olduğu yerde, tünel girişinde işletmesi olan Yılmaz Kumaş da tünelde yapılan patlatmaların heyelanı tetiklediğini öne sürerek, "Tünel çalışması yapılıyor burada uzun zamandır. Sürekli ateşleme yapıyorlar. Dün de bu çalışmalar oldu. Zannediyorum ki o patlatmaların etkisiyle gevşeyen kayalar, yağışın da etkisiyle yola düştü. Şans eseri kimse o esnada yoldan geçmiyordu. Şükür, olası facia yaşanmandı" diye konuştu.

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