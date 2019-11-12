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Uzungöl'de yıkım kararı verilen binalardan 17'si tıraşlanacak

TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen imar barışına uygun olmayan 118 yapının, sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bölgeye...

GENEL 12.11.2019, 14:26
Uzungöl'de yıkım kararı verilen binalardan 17'si tıraşlanacak
TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen imar barışına uygun olmayan 118 yapının, sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bölgeye gelen heyet tarafından yapılan inceleme tamamlandı. İncelemeler sonucunda, 118 yapıdan 17'sinin, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan yeni plan çerçevesinde kısmi olarak tıraşlanacağı, 6 binada ise imara aykırı herhangi bir durumun olmadığı için yıkımın yapılmayacağı belirtildi. Diğer yapıların yıkım işleminin ise ödeneğin gelmesiyle başlayacağı bildirildi.
Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı.
118 YAPIYA YIKIM KARARI
Başvurulardaki incelemelerde, Uzungöl'deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi. Yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi, yıkımlara 5 Ekim'den itibaren başlanacağı belirtildi. Sahiplerine yapıları boşaltmaları için tebligatla verilen süre doldu. Ancak yapılar boşaltılmayınca, yıkıma başlanamadı.
BAKANLIK HEYET GÖNDERDİ
Yapıları yıkılacak olan işletme sahipleri, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı heyetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İşletme sahipleri, bakanlık tarafından oluşturulacak heyetin Uzungöl'e gelip, yıkımı planlanan yapılarda inceleme yapmasını talep etti. Talep üzerine, bakanlıkça oluşturulan heyet, geldiği Uzungöl'de incelemede bulundu.
17 BİNA TIRAŞLANACAK
Bakanlık heyeti, 118 yapının yanı sıra bölgede imar tartışmalarına ilişkin talep ve sorunları dinleyip, tamladığı incelemeleri de rapor haline dönüştürdü. Yapılan incelemeler sonucu Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan yeni planlamayla; yıkım kararı beklenen bahse konu 118 yapının 17'sinin bazı katlarının kısmi olarak tıraşlanması kararlaştırıldı. 6 binada ise imara aykırı herhangi bir durum söz konusu olmadığı için yıkıma gerek duyulmadığı belirlendi. Alınan karar yıkım bekleyen yapı sahipleri sevindirirken, diğer kaçak yapıların yıkım işlemine ise ödeneğin gelmesi ve binaların yıkıma hazır hale getirilmesiyle başlanacağı bildirildi.
UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ
Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.

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