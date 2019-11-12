Uzungöl'de yıkım kararı verilen binalardan 17'si tıraşlanacak (2)

O YAPILARIN SAHİPLERİ KONUŞTU

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen, 'İmar Barışı'na uygun olmayan 118 yapıdan 17'sinin kısmi olarak tıraşlanacağı yapıların sahipleri konuştu. Uzungöl'de inşaat halindeki 4 katlı yapının üst katının tıraşlanacağını belirten Zeki Manap, "'Yıkılacak' diye karar çıktı. Evimi öyle inşaat halinde bıraktım sonra bakanlıktan heyet geldi, incelediler. Evim, daha inşaat halinde. Üstten 1,5 katını yıkarım; ama burada evlerinde oturanlar, arsalarına otel yapanlar var. Bunlar hep borçla yapıldı. Zaten hazine arazisi üzerinde yapılan bir yer varsa bunlara biz izin vermez, kendi ellerimizle yıkarız. Şu an herkes kara kara düşünüyor, 'Ne yapacağız' diye" dedi.

'BURALAR KENDİ ARSALARIMIZ'

Bölgede inşa ettiği evinin 2 katı yıkılacak olan Şükrü Çiçek ise "Burada eskiden babaevimiz vardı. Orada kalmak mümkün değildi. Eski bir evdi. Evi yıktım, aynı katta buraya bina yaptım. Gelen heyet, kot değerlendirmesini yanlış yerden aldı. Yoldan alması gerekirken, gitti aşağıdan aldı. Şimdi de binamın 2 katını yıkmamı istiyor. Ben 2 katı yıkarken, bu bina zarar görmeyecek mi? 2 kat yıkacağım, diye uğraşacağıma komple yıkarım, daha iyi. Bu yerler, kendi arsalarımız. Uzungöl'ün çevresinde değil, uzakta" diye konuştu.

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK'

Kısmi olarak yıkılacak evinin, Uzungöl'ün uzağında olduğunu dile getiren Necati Şen ise "Babam yurt dışında, inşaatlarda işçi olarak çalışarak, para biriktirdi. Ev yapmak istedik. Bekledik imar gelsin, ona göre yapalım, diye. 'Bugün, yarın' derken imar gelmedi. Biz de barınmak zorundaydık. Evlendik, eve ihtiyacımız oldu, ev yaptık. Yapılan evimiz 'imara uygun değil' diye şimdi yıkma kararı çıkardılar. Heyet geldi, inceledi; biz de heyecanlandık 'Evlerimiz üzerindeki yıkım kararı kalkacak' diye. Heyetin raporunda, evlerin yıkılacağı çıktı. Hayal kırıklığı yaşadık. Zaten bizim bulunduğumuz konum, Uzungöl'e 8 kilometre uzaklıkta. Uzungöl'ün silüeti ile buranın alakası yok. Kararın gözden geçirilmesini istiyoruz" dedi.