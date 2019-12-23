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Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (4)
YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapıların yıkımı sırasında, Mustafa Dilmaç'a ait 3 katlı karkas bina, iş makinesinin darbesi sonucu aniden çöktü. Yapı sahipleri,...
GENEL 23.12.2019, 15:30
YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ
Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de 'İmar Barışı'na aykırı kaçak yapıların yıkımı sırasında, Mustafa Dilmaç'a ait 3 katlı karkas bina, iş makinesinin darbesi sonucu aniden çöktü. Yapı sahipleri, binalarının yıkımını gözyaşı dökerek, izledi.
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