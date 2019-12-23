Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (3)

48 KAÇAK YAPI YIKILDI, 17 BİNA TIRAŞLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü Turizm Merkezi Uzungöl'de imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Uzungöl'e giren ekipler 48 kaçak yapıyı yıktı, 17 binada ise kat sayısının düşürülmesi için tıraşlama yöntemi ile kısmı yıkım yapıldı. Mevsim koşullarının el vermesi halinde ise Uzungöl çevresindeki yaylalarda yer alan 30 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilecek. Uzungöl'de böylece toplamda 95 kaçak yapımın yıkımı gerçekleştirilmiş olacak.

BİNASININ ÇATISINI KENDİSİ SÖKTÜ

Uzungöl'de yıkım kararı alınan binalardan birinin sahibi Mustafa Dilmaç, ekiplerden süre istedi, 3 katlı karkas haldeki binasının çatısını kendi imkanları ile sökmeye başladı. Eşi ve akrabalarının da yardım ettiği Dilmaç, tüm birikimi ile çocukları ve kendisine sığınacak bir ev yaptığını ancak Uzungöl merkezine uzak olmasına rağmen binası için yıkım kararı alındığını söyledi. Dilmaç, "Bize belediye başkanı izin verdi. 3 kat çıktım. Sonra binamı mühürlediler. Neden 3 kata çıkana kadar beni durdurmadılar. Yazık değil mi?" diye sordu.

'BAŞKAN NEREDE, VALİ NERDE?'

Ayşe Dilmaç da binamızı değil ruhumuzu aldılar. Bizi mezara gömdüler. Nereye gideceğiz? Sığınacak bir yerimiz kalmadı. Bu millet kar kış nere gitsin? Başkan, vali nerde? Niye bizim yanımıza gelmiyorlar" diyerek binalarının yıkım kararına tepkisini dile getirdi.