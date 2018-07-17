Uzungöl'de işletmeciler 'imar barışı' için sıraya girdi

TÜRKİYE genelinde uygulanan 'imar barışı' uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan binlerce kaçak yapı sahibini harekete geçirdi. Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan kaçak yapıların sahipleri, uygulamadan yaralanmak için başvuruda bulunmaya başladı. Kaçak yapı sahipleri, "Binalarımız yıkıldı yıkılacak derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı" diyerek uygulamanın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise uygulamanın ilerleyen yıllarda ciddi sorunları da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

Çaykara'ya bağlı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden her yıl binlerce turisti ağırlayan Uzungöl'de 'imar barışı' uygulaması, restoran, otel, kafe ve pansiyon gibi işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü. Uzungöl'de 'İmar Kanunu'na muhalefet' suçundan 1,5 ile 4 yıl arasında hapis cezası alan ve binaları yıkım aşamasına gelen 862 kişi, 'imar barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. Uygulamadan yararlanmak isteyen yapı sahipleri, e-devlet üzerinden online olarak ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen resmi kurumlar üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Kaçak yapılar nedeniyle doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uzungöl'de Kentsel Dönüşüm Projesi planlanmıştı.

'YAPILARIMIZ DEVLET TARAFINDAN TANINMIŞ OLACAK'

Uzungöl'de işletmecilik yapan Süleyman Sezgin, yapıların yıkılmasını bekledikleri sırada uygulamaya konan 'imar barışı' uygulamasına şaşırdıklarını ifade etti. Sezgin, "Ciddi yıkım sorunumuz vardı. Ayrıca belediyenin bizlere kestiği cezalar vardı. Bu cezaların bir bölümü ödendi bazılarında ise taksitlendirmeye gidildi. Bu 'imar barışı' ile en azından para ödeyip yapı imar kaydı alacağız. Bu da bizler için oldukça olumlu oldu. En azından yapılarımız devlet tarafından tanınmış olacak. Bir anda binalarımız yıkıldı yıkılacak derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı" dedi.

'HAPİS CEZASI ALANLAR VAR'

Uygulamanın olumlu sonuçlar doğuracağını anlatan otel ve restoran işletmesi sahibi Ali Keleş de, 'imar barışı'nın kuralına göre uygulanması gerektiğini söyledi. Keleş, "Uzungöl'de bulunan yapılar yüzünden para cezası, hapis cezası alanlar var. İmar barışı ile birlikte bu cezalar gidecek ve yapılarına izin hakkı doğacak. Böylelikle kaçak olarak nitelendirdikleri ve kaçak yapılardan almış oldukları vergileri, elektrik, su faturalarını resmi olarak alacaklar. Burada bir çarpık yapılaşma var. Fakat Uzungöl'ün geleceğinin kurtulması için gelen imarın oturtulması, bölgede güzel bir düzenin oluşturulması gerekiyor" diye konuştu.

'CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞACAĞIZ'

Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ise uygulamanın ilerleyen yıllarda ciddi sorunları da beraberinde getireceğine dikkat çekti. Uzungöl'ün geleceğinden endişe ettiğini de kaydeden Akyüz şöyle dedi:

"İmar barışının Uzungöl için artıları olduğu gibi eksileri de var. Uzungöl dünyada marka olmuş bir turizm merkezi. İmar barışı ile birlikte bu markaya yakışır bir turistik yer olması gerekirken, karmakarışık bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği de merak konusu ama Uzungöl'ün geleceği ile alakalı iyimser bir tablo göremiyoruz. Yöre halkı bu durumu olumlu karşılasa da mantıklı düşündüğümüz zaman, gelen uygulamayla birlikte çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız aşikâr. Buradaki vatandaşlar, '10-20 yıl sonra yine imar barışı gelir' düşüncesi ile hareket ediyorlar. Bu konuda önlem alınması gerekiyor. Trabzon turizm konusunda bacasız tüten bir fabrikadır. Biz bu değerimizi koruyup, kollayamazsak kendi ayağımıza sıkmış oluruz."

Ülke genelinde getirilen 'imar barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan ilk etapta 4 bini aşkın kaçak yapının sahibinin, uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.



FOTOĞRAFLI