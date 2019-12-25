Uzungöl'de fırtına etkili oldu   



Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fırtınanın etkisiyle oturma bankları ve trafik işaret levhaları devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fırtınanın etkisiyle oturma bankları ve trafik işaret levhaları devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle elektrik nakil hatları devrildi, bölgede elektrik kesildi. Belediye ekipleri devrilen tabela ve bankları kaldırmak için çalışma başlattı.