Uzun ve zorlu kışın ardından koyunlar merada

VAN'da uzun ve zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte koyunlar meralara çıkarıldı. Yaklaşık 7 aydır ağıllarda bakılan koyunların meraya çıkması, besicileri de ekonomik açıdan rahatlattı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında 2 milyon 650 bin küçükbaş hayvan ile Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan bulunan iller arasında bulunan Van'da, çetin geçen kış mevsiminde ağıllarda bakılan koyunlar, baharın gelişiyle birlikte meralara çıkarılmaya başlandı. Bu yıl havaların geç ısınması nedeniyle ağıllarda fazla kalan koyunlar, besicilerin maliyetini artırdı.Besiciler, Ekim ayından bu yana ağıllarda besledikleri koyunların meralara çıkmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Merada otlayan hayvanların lezzetinin ve süt üretiminin daha güzel olduğunu belirten besiciler, maliyetlerinin de düştüğünü dile getirdi.

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