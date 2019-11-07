Üzüm pekmezli turşu ilgi görüyor - (ÖZEL)

MALATYA'da, yöresel ev yemekleri yapan restoran işletmecisi Zeynep Kasap'ın limon veya sirke yerine üzüm pekmezi ile yaptığı turşu ilgi görüyor. Diyetisyen Orhan Okşar ise kış aylarının vazgeçilmezi olan turşunun metabolizmayı hızlandırarak vücuda birçok yararlı etki bıraktığını söyledi.



Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu yapımı kış mevsiminin gelmesi ile birlikte arttı. Domates, biber, salatalık, havuç, lahana gibi birçok sebze ve meyvenin iri doğranarak bir araya getirilmesi ile oluşturulan turşunun yapımında ise Malatyalı işletmeci Zeynep Kasap farklı bir yöntem kullandı. Genelde limon veya sirke kullanıldığı bilinen turşuyu üzüm pekmezi ile yapan Kasap, kendi restoranında bu turşuyu ikram ediyor.



KASAP: TURŞUYU ÜZÜM PEKMEZİ VE ÜZÜM SİRKESİYLE YAPIYORUZ



Zeynep Kasap, turşunun çeşitli meyveler ve sebzelerle yapıldığını kaydederek, şunu söyledi:



"Her şeyden turşu yapılabiliyor ama normal ev turşusu biz hanımların yaptığı, yeşil biber, domates, havuç, lahana karışık turşu yapıyoruz evlerimizde. Bende ev yemekleri gibi yöresel yemekler olduğu için biz de karışık turşu yapıyoruz sürekli. Misafirlerimize veriyoruz bitene kadar. Doğal olsun diye biz kendimiz yapıyoruz. Ben kullanmıyorum hazır turşu. Bitince salataya dönüyorum tekrar. Kışın turşu vermeye başlıyorum. Çünkü turşu yazın çabuk bozulur sıcaklarda. Onun için havalar soğumaya başladığında son doğal ve organik sebzeler ve meyvelerden yapılır. Bitince de tekrardan seneye sonbaharı bekleriz. Yaz turşuları da var tabi yapılan ama biz yapmıyoruz. Yaz meyvelerinden de yapılan yaz turşuları da var. Turşu yapımı yöre yöre değişir. Malatya'da da çeşit çeşit yapılır. Kimi limon tuzu koyar. Biz turşuyu üzüm pekmezi ve üzüm sirkesiyle yapıyoruz, içerisine tuz ve sarımsak koyuyorum başka hiçbir şey koymuyorum. Müşterilerimiz de çok lezzetli buluyorlar içerisinde üzüm pekmezi ve sirkesi olunca. Tabi bu biraz tatlımsı mayhoş oluyor. Ekşi bir şey koymuyorum, üzüm pekmezi kendisini mayalıyor ve ekşitiyor. Herkes turşusunu evinde yapabilir. Turşu çok aşırı zor yapılmıyor. Emeği var ama zor bir şey değil. Bilinmeyecek yapılmayacak bir şey değil. Üzüm pekmezinin kullanmamın sebebi de antioksidan olup, faydalı olabilmesi. Katkı maddesi kullanmıyorum onun için. Misafirlerimiz de pekmezli turşuya ilgi gösteriyor."



DİYETİSYEN OKŞAR: TURŞUNUN BİRÇOK FAYDASI BULUNMAKTA



Diyetisyen Orhan Okşar ise turşunun birçok faydasının olduğunu kaydederek, "Turşunun içerisinde bulunan sirkeden kaynaklı asidik asit vücutta yağ depolanmasını birazcık daha azaltır. Turşu tüketimi metabolizmayı hızlandırır, zayıflamaya bir nebze de olsa yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklık sistemini yükseltmeye yardımcı olan ürünlerden bir tanesidir. Çünkü florada da bakteri sayısı artıran fermante ürün olduğundan kaynaklı turşu tüketimi bağışıklığın biraz daha sağlam olmasına güçlü bir beden anlamına gelebilir. Aynı zaman antioksidan içeriği yüksek olduğu için soğuk algınlıklarında kullanılabilir. Turşu birçok meyve ve sebzeden yapılabiliyor. Kış aylarında sonbahar aylarında tüketilen bir ürün olmasıyla birlikte birçok besin içerebilir. İçerisinde besinler bunun antioksidan içeriğini birazcık daha yükseltir. İçerisinde bulunan meyveler sebzeler ne kadar artarsa bizim için o kadar antioksidan miktarı fazla olabilir" diye konuştu.



