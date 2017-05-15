Üzüm fidanı ihtiyacına Manisa'dan büyük destek

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () - MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki 500 metrekarelik asma fidanı tesisinde üretilen 150 bin tüplü asma fidanı, Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, bin 453 çeşit fidan üretimi sağladıklarını söyledi. Müdürlük bünyesindeki işletmenin 500 metrekarelik asma fidanı tesisinde ise her yıl 150 bini tüplü asma fidanı olmak üzere 300 bin fidan ürettiklerini kaydeden Akay Ünal şu bilgileri verdi:

"Üretimimiz yıl boyunca devam ediyor. Hatta bu sezonda önümüzdeki yılın fidanlarını üretiyoruz. Biz kurum olarak hem asma anacı üretiminde, hem de fidan üretiminde Türkiye'nin hemen hemen her yerine destek olmaya çalışıyoruz. İstenilen çeşitlere ve anaçlara göre arazi talihli sonucunda aşılı fidan üretimimiz yıl boyunca aralıksız devam ediyor. Bunlardan gelir sağlanıyor ama, kurumumuz kamu niteliğinde olduğu için yoğun bir kar amacı güdülmüyor. Yalnızca kendi maliyetlerimizi karşılıyoruz."



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