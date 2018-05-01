Üzüm bağlarında çalışan işçilere karanfilli kutlama

MANİSA'nın Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarında çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, karanfil dağıttı.
Sarıgöl üzüm bağlarında 28 dereceye varan sıcakta çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Oda Başkanı Ülgen, "Bugün de bağda, bahçede çalışmakta olan emekçi arkadaşlarım zor şartlar altında emek paralarını kazanmakta. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum" dedi. İşçiler, karanfil veren Ülgen'e teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI
Sarıgöl üzüm bağlarında 28 dereceye varan sıcakta çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Oda Başkanı Ülgen, "Bugün de bağda, bahçede çalışmakta olan emekçi arkadaşlarım zor şartlar altında emek paralarını kazanmakta. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum" dedi. İşçiler, karanfil veren Ülgen'e teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI