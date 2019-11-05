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Uzmanlardan 'Vietnam tarçını' uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir

Elif YAVUZ - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL - AÇIKTA satılan  ve Vietnam tarçını olarak bilinen tarçın, içinde kan sulandırıcı ve karaciğer enzimlerini artırabilecek bir madde olan kumarin bulunması sebebiyle iç kanamaya ve beyin kanamasına neden...

GENEL 05.11.2019, 19:06
Uzmanlardan 'Vietnam tarçını' uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir

Elif YAVUZ - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL - AÇIKTA satılan  ve Vietnam tarçını olarak bilinen tarçın, içinde kan sulandırıcı ve karaciğer enzimlerini artırabilecek bir madde olan kumarin bulunması sebebiyle iç kanamaya ve beyin kanamasına neden olabiliyor. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, "Kapalı ambalajlarda tıbbi tarçın olduğu belli olan ürünleri alın. Açık aldığınız hiçbir tarçına güvenmeyin" dedi. 
Maliyetinin ucuz olması sebebiyle satıcılar tarafından tercih edilen Vietnam tarçını hakkında uyarıda bulunan Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, "Tarçın tıbbi bir bitkidir. Tarçının kendisi zehirli bir bitki değildi. Kullanılan iki türü vardır. Seylan ve Çin tarçını. Seylan tarçının aroması daha hoş, tadı daha güzeldir. Bu yüzden gıda maddelerinde kullanılır. Çin tarçının ise etken maddesi daha fazla yüksek, Seylan tarçınına göre aroması daha farklıdır. Tarçın pahalı bir bitki olduğu için farklı yöntemlerle hazırlanır. Bunlar Sri Lanka, Endonezya ve Vietnam'dan gelir. Aslında aynı tarçın bitkisi ancak, işleme yöntemleri farklı tarzlarda. Bu tarçınlar tarçın bitkisinin odunsu tarafından yapılır. Seylan tarçınında ise bu odunsu kısım çıkarılır. Normalde odunsu kısmı kullanılmıyor. Fakat daha fazla kar elde etmek için odunsu kısımlarını da kullanıyorlar" dedi.
Aktaş, "Seylan tarçını 10 liraya mal oluyorsa 100 liraya satılıyor, Çin tarçını 1 liraya mal oluyorsa 100 liraya satılıyor. Gerçek tarçını bilmeyen vatandaşlarda haliyle hangi tarçını aldığını bilemiyor. Bunun içerisinde tarçına aroma veren 'ojenol' maddesi var. Fakat bu odunsu kısım yüksek miktarda kumarin içeriyor. Kumarinin kan sulandırıcı, karaciğer enzimlerini artırabilecek bir madde dolayısıyla hayati tehlike oluşturabilir. Oysa Seylan tarçınında bu madde yok denebilecek kadar az. Yüksek miktarda kumarine maruz kalmak kanama bozukluklarına ve karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. Hamilelerde ise toksiktir, hamilelerin kullanmaması gerekir. En çok diyabet hastaları kullanır kan şekerlerini düşürmek için bol miktarda kullanılır. Onların çok dikkat etmesi gerekir" uyarısında bulundu

"AÇIK ALDIĞINIZ HİÇBİR TARÇINA GÜVENMEYİN"
Aktaş şöyle devam etti:
"Aktarların denetlenmesi gerekir. Yanlış bitki satışının önüne geçilmesi gerekir. Vatandaşlara önerim ise açık bitki almasınlar. Aktar baharat satar, aktarın işi tedavi vermek değildir. Sadece doktorlarına güvensinler. Bu yüzden de kapalı ambalajlarda, tıbbi tarçın olduğu, Seylan tarçını olduğu belli olduğu tarçının tüketilmesi gerekir. Açık aldığınız hiçbir tarçına güvenmeyin. Toze edilmiş tüm baharatlarda karıştırma var. Kıymetli baharatın içerisine kıymetsiz baharatı koyarak miktarını artırmaya çalışıyorlar. Bunun yapıldığı baharata göre çeşitli tozlar kullanılıyor. Kiremit tozundan, una kadar pek çok toz kullanılıyor"

"AÇIK RENKLİ OLANLARI TERCİH EDİN"
Konu hakkında açıklama yapan kimyager ve bitki uzmanı Şems Arslan ise şunları söyledi:
"Tarçının yüzlerce faydası olduğu gibi yanlış tarçınların da zararı oluyor. Özellikle koyu renkli tarçının içinde fazlasıyla kumarin var. Koyu renkli kumarinler iç kanamaya sebep olabilir. Hamilelerde, hamilelik öncesi ve sonrasında tavsiye edilmez. Açık renkli olanları tavsiye ediyoruz. Toz tarçını da değil. Tozlarda karışım olabilir. Çünkü altın değerinde bir bitki. Açık renkli olanı gördüğünüz zaman bilin ki içinde çok fazla kumarin yok. Kumarin bulunan tarçınları doktorlar tavsiye etmiyor. Özellikle hamilelerde, beyin kanamasına yatkın olanlarda ve kalp hastalarında doktora danışarak tüketmek gerekiyor. Bu kadar değerli bitkilerin ucuz satılması taraftarı değilim. Bir gramı bile altın değerinde bunların. Tarçının korunması da çok önemli. Poşetle aldığınız tarçın evde cam kavanoza koyulmalı. Serin ve karanlık bir yerde saklanmalı".
Aktar Bahri Keskin ise, "İyi bir tarçını ayırt etmek için kırmak gerekiyor. Kırdığınız zaman hoş bir koku yayılır. Aroması kokusu demlendikten sonra daha iyi ortaya çıkar" diye konuştu.  

(FOTOĞRAF)

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