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Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin

MERSİN Limanı'nda ithalatı yasak olmasına rağmen Çin'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri polisin takibiyle ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. Konuyla ilgili...

GENEL 13.12.2019, 10:56
Uzmanlardan sakatat uyarısı: Tüketirken dikkat edin
MERSİN Limanı'nda ithalatı yasak olmasına rağmen Çin'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri polisin takibiyle ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. Konuyla ilgili uyarıda bulunan veteriner hekimler ise kontrolsüz tüketilen sakatatların insan sağlığına zararlar verdiğini belirtti.
Kentte geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., 'tavuk kırıntısı' olarak beyan ettiği 23 ton 200 kilogram ciğeri, Çin'den konteyner gemi ile Mersin Limanı’na getirtti. Transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği beyan edilen ciğerler, soğuk hava deposuna konulurken yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Yükleme esnasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Ele geçirilen 23 ton 200 kilogram ciğer depo içerisinde mühürlendi. Ciğerin, kilogramının 75-80 liradan satılacağı öğrenildi. Polis ekipleri, transit ticaret kapsamında getirilen ürünlerde 'usulsüzlük' yaptığı saptanan 10 kişiyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
UZMANLAR UYARDI
Öte yandan açıklama yapan Veteriner Hekim Merve Özbaba, kontrolsüz tüketilen sakatatların insan sağlığına zararlar verdiğini söyledi. Özellikle antibiyotik kalıntısının insanlarda ciddi sorunlarına neden olduğunu kaydeden Özbaba, "Sakatatlar insan sağlığına ne kadar yararlı ise iyi koşullarda elde edilmediyse bir o kadar zarar verecek gıdalardır. Her şeyden önce antibiyotik kalıntısı dediğimiz ciddi bir risk var. Eğer sakatat elde edilen hayvanlar daha önce antibiyotik kullandıysa ve bunun üzerinden yeterli süre geçmediyse o gıdaları tüketen insanlarda ciddi bir risk oluşturur. Antibiyotik kalıntısı sonucu insanlarda kullanacağı antibiyotiğe karşı bir direnç oluşumu var ve bu insan sağlığını ciddi derecede zarar veren bir durum. En önemli faktör bu. İnsanlardan hayvanlara geçen hastalıklar konusunda ciddi bir risk oluşturuyor. İnsanlarda antibiyotiğe karşı direnç oluşunca kullandığı ilaçlardan fayda sağlamama durumu ortaya çıkıyor. Öncelikle bu sakatatların geldiği ülke, geldiği koşullar, soğuk zincirin gerçekten sağlanıp sağlanamadığı, doğru laboratuvarda güvenilir testlerin yapılıp yapılmadığı önemli. Bu ürünlerin güvenilir testlerden geçtikten sonra tüketilmesi gerekiyor" dedi.
'HASTALIĞA NEDEN OLUYOR'
Veteriner Hekim Mahmut Can Ordulu ise yakalanan sakatatlar arasında özellikle ciğerlerin birçok hastalığa neden olduğunu kaydederken, şunları söyledi: "Özellikle parazitsel bir enfeksiyon hastalığı var. Çok fazla antibiyotik kalıntısı barındırıyor. Onları kullanan vatandaşlar antibiyotiklere karşı direnç oluşturuyor. Sarılık, bakteriyel enfeksiyonlara yakalanma riski var. Bu tarz ürünlerin mutlaka güvenilir laboratuarda testlerinin yapılıp ondan sonra tüketime sunulması gerekiyor. Bu ürünleri aynı zamanda geldiği ülkede ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da önemli. Zaten bu tür ürünlerin ithal edilmesi de yasak. Sakatat türevleri enfeksiyona en yatkın ürünlerdir ve bu tarz ürünlerin kontrolsüz tüketilmesini önermiyoruz."

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