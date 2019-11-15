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Uzmanından tavsiye: Kahveyi kalın fincanda için

Kahve eğitmeni ve danışmanı Cenk Girginol, kahve yapmanın püf noktalarını anlattı. Kahvenin kaynatılmaması gerektiğinin altını çizen Girginol, “Kahve kalın fincanlarda içilmeli. Böylece sıcaklığını koruyabiliyor” dedi.   İnsan...

GENEL 15.11.2019, 15:19
Kahve eğitmeni ve danışmanı Cenk Girginol, kahve yapmanın püf noktalarını anlattı. Kahvenin kaynatılmaması gerektiğinin altını çizen Girginol, “Kahve kalın fincanlarda içilmeli. Böylece sıcaklığını koruyabiliyor” dedi.


 

İnsan vücudunu zinde tutması, algıları açması gibi birçok faydası olan ve 500 yıllık bir gelenekten gelen Türk Kahvesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen “Bir Fincan Kahvenin Kaç Yıl Hatırı/Tarihi Vardır” başlıklı programda konuşuldu. Kahve eğitmeni ve yazarı Cenk Girginol’un davetli olduğu programda Girginol, kahve meraklısı öğrencilerle bir araya geldi. Günlük kafein miktarını aşmamak gerektiğine vurgu yapan Girginol, “Günde 3 fincanı geçmemek lazım. Türk kahvesi bizim geleneklerimizde olan bir şey. Dünyanın en eski demleme yöntemidir. Kız isteme törenlerinden, cenazelerimize, dertleşmemize, fallarımıza kadar başlı başına bir Türk Kahvesi kültürü ve geleneğimiz var diyebiliriz. UNESCO’da da somut olmayan kültürel miras listesinde şu anda Türk Kahvesi ve Kültürü de mevcut” ifadelerini kullandı.


 

“YAPMADAN 10 DAKİKA ÖNCE ÇEKİRDEKTEN ÇEKİN”


 

Türk Kahvesi ve filtre kahveyi daha çok evde yapılan kahveler olarak ayıran Cenk Girginol, iyi kahve yapmanın püf noktalarını anlattı.


 

Girginol, “Bunları kaynatmamak gerekiyor. Kaynayan suyla bir araya getirmemek gerekir ki, acılaşmasın. Taze kahve kullanmak, çekirdekten yapmadan 10 dakika önce öğütmek kahveyi daha aromatik ve daha keyifli hale getiren ana etkenlerdendir. Bunları yaptıktan sonra bile birçok kahveden daha keyifli sonuçlar çıkartabilirsiniz. Közde kahvenin cezveyi ve fincanı homojen bir şekilde sarmasından dolayı daha iyi kahve çıktığını teorik olarak söyleyebiliriz. Ama ocakta kısık ateşte 2,5-3 dakika, oda sıcaklığında bir su ile kahvenin yapımı çok daha keyifli sonuçlar verecektir” diye konuştu.


 

“DOĞRU FİNCANI SEÇİN!”


 

Türk Kahvesi’nin bulunduğu fincanın da önemine vurgu yapan Cenk Girginol, “Türk Kahvesi fincanları daha ince, daha zarif fincanlar olarak günümüze kadar gelmiştir. Ama biraz daha etli denilen kalın fincanlar, sıcak tutması bakımından kahvenin tadına da etki ediyor. Isıtılmış fincanları kullanmak ve kahvenin soğuma sürecini daha yavaşlatmak için önemli etken” dedi.


 

“DAMAK TADINA GÖRE AROMALAR KULLANIN”


 

İnsanların damak tadına göre kahvenin içine aromalar ekleyebileceğini vurgulayan Girginol, sözlerini şöyle tamamladı:


 

“Türk Kahvesine eklenebilecek doğal maddeler olması gerekiyor. Damla sakızı, kakule olabilir. Ege Bölgesi’nde damla sakızı ciddi oranda kullanılıyor. Bu tarz doğal olan bütün aromalar, kahvenin tadını keyifli noktalara götürebilir ama bu biraz keyif ve zevk işi. Bu aromalardan keyif alıyorsanız, doğal olması kaydıyla keyfinize ve zevkinize göre her türlü aromayı kahveye katabilirsiniz”


 

 

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