Uzmanından kış hastalıklarından korunma önerileri

İSTANBUL, () KULAK Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Haliloğlu, kış hastalıklarından korunmanın yolunun bu hastalıkları tanımaktan geçtiğini söyledi. Havada normal şartlarda bulunması gereken yüzde 45 nem miktarı ile sıcak ve temiz havanın hastalıklara karşı direnci artırdığını belirten Yrd. Doç. Haliloğlu, bunun tersi bir durumun ise hastalıklara davetiye çıkardığını ifade ederek, kışın nasıl hasta olduğumuzu şu cümlelerle özetledi:

"Sıcaklıklardaki azalma, bu direncin kırılmasına ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Soğuk hava ayrıca, burun içerisindeki üst solunum yollarını kaplayan dokularda refleks olarak kasılmaya yol açar. Bu kasılma, sinüs boşluklarının burun içerisinde açılan deliklerin daralmasını sağlar. Kışla birlikte soluduğumuz havadaki ideal nem miktarı yüzde 45’lerden yüzde 15’lere kadar düşer. Bu durum, burun içerisindeki dokularda kurumaya ve hastalığa neden olan etmenlerin daha kolay üremelerine yol açar. Tüm bunların sonucunda soğuk havalarda hasta oluruz."

Bademcik, sinüzit, nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların kış döneminde artış gösterdiğini belirten Haliloğlu, bu hastalıklardan korunma yolları için şu önerilerde bulundu:

-Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

-Dengeli beslenin

-Bol bol C vitamini alın

-Hareket edin

-Odanızı havalandırın

-Virüslerden korunun

-Kalabalık ortamlara gitmeyin,

-Hasta insanlarla öpüşmeyin

-Ellerinizi düzenli yıkayın

-Çok kalın veya ince giysiler giymeyin

-Her gün düzenli olarak dinlenin,

-Gevşeme egzersizleri yapın

-Hapşırma ve öksürme durumunda temastan kaçının

-Odalarınızı sık sık havalandırın,

-Klimalardan kaçının

-Bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği için stresten uzak durun

-Grip aşısı yaptırmayı ihmal etmeyin.

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