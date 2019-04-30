Uzman psikolog Aktan: Altını ıslatan çocuk özgüven eksikliği hisseder

İSTANBUL, () BEYKOZ Çankırılılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYÇANDER), sağlıklı yaşama yönelik etkinliklerine “Çocuklarda Alt Islatma, Parmak Emme ve Öfke Sorunları” konferansıyla devam etti. Konferansta konuşan Uzman Klinik Psikolog Emel Aner Aktan, çocuklarda sıklıkla görülen öfke, alt ıslatma, parmak emme ve tırnak yeme gibi sorunlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

“ALTINI ISLATAN ÇOCUK ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ HİSSEDER”

Çocukların 3-4 yaşına kadar altına kaçırmasının normal karşılandığını, bu yaştan sonra altına kaçırmanın bir sorun olduğunu dile getiren Emel Aner Aktan, genellikle hiperaktif, çok hareketli çocukların uykuya derin daldığını ve uyanamayıp altına kaçırabildiğini kaydetti. Kız çocuklarında hiperaktivitenin erkek çocuklar gibi çok hareketli olmak yerine oturmak, dalıp gitmek şeklinde kendini gösterebileceğine dikkat çeken Aktan, altına kaçırma sorunuyla ilgili şu bilgileri verdi;

“Anatomik olarak mesane küçüklüğü, idrar yollarında iltihaplanma gibi sorunlar bulunmuyorsa, çocuklarda altına kaçırma sorunu mutlaka psikolojik bir sorundan kaynaklanır. Altına ıslatan çocuk özgüven eksikliği de hisseder. Altına ıslatmada ilaç kullanmak geçici bir çözüm. Rahatsızlığı ortadan kaldırmıyor. İlacı bıraktığında çocuk yine altına kaçırıyor. Bir seansta çocuğun hem beynini, hem idrar kesesini, hem alışkanlıklarını değiştirerek bu sorunun çözümü var. Altına ıslatma sıkıntısını ailelerin hiç çekmesine gerek yok.”

“PARMAK EMME VE TIRNAK YEME SORUNLARI PSİKOLOG EŞLİĞİNDE ÇÖZÜLEBİLİR”

Parmak emme, tırnak yeme sorununun da 3-4 yaşından sonra normal olmadığını ifade eden Aktan, çocukların parmak emme sorununun stres, kaygı bozukluğundan, endişeden kaynaklandığını, büyük şehirlerde yaşayan çocuklarda dış etkenlerden dolayı bu sorunların daha çok hissedilebileceğini söyledi. Çocuklardaki parmak emme ve tırnak yeme sorunlarının 3-4 yaşından sonra çözülmemesi durumunda mutlaka bir psikologdan yardım almak gerektiğinin altını çizdi.

BEYÇANDER Başkanı Bilal Karabacak, ilgiyle izlenen konferansın ardından Uzman Klinik Psikolog Emer Aner Aktan’a Çankırı şehri ile özdeşleşen kaya tuzu lambası hediye etti.

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