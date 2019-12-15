Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Uzman erbaşlardan 'özlük hakkı' talebi
UZMANLAR Federasyonu üyeleri, uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle, Ankara'da eylem yaptı. Uzman erbaşlar, Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanarak, özlük hakkı talebinde bulundu. Grup adına konuşan Uzmanlar Federasyonu...
GENEL 14.12.2019, 22:49
UZMANLAR Federasyonu üyeleri, uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle, Ankara'da eylem yaptı.
Uzman erbaşlar, Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanarak, özlük hakkı talebinde bulundu. Grup adına konuşan Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, sözleşmeyle görev yapan uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Mesleği askerlik olan, görevini üstün bilinçle yapan bir askerin mesleki güvenceyle ilgili kaygı duymaması gerektiğini kaydeden Tilkici, uzman çavuşların çalışma, izin, sicil, nöbet ve sağlık yönetmelikleri ile mesleki güvencelerinin olmadığını, uzmanlara sınıf değişikliği imkanının getirilmesi gerektiğini söyledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğinin düzenlenmesi, hastalıklar çizelgesine uzman erbaşların da dahil edilmesi talebinde bulundu.
Uzman erbaşlar, Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanarak, özlük hakkı talebinde bulundu. Grup adına konuşan Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, sözleşmeyle görev yapan uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Mesleği askerlik olan, görevini üstün bilinçle yapan bir askerin mesleki güvenceyle ilgili kaygı duymaması gerektiğini kaydeden Tilkici, uzman çavuşların çalışma, izin, sicil, nöbet ve sağlık yönetmelikleri ile mesleki güvencelerinin olmadığını, uzmanlara sınıf değişikliği imkanının getirilmesi gerektiğini söyledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğinin düzenlenmesi, hastalıklar çizelgesine uzman erbaşların da dahil edilmesi talebinde bulundu.
0°
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gençlerbirliği
|15
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|4. Menemen Belediyespor
|15
|25
|5. Bursaspor
|14
|23
|6. Fatih Karagümrük
|15
|23
|7. Ümraniye
|14
|22
|8. Keçiörengücü
|14
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|16
|17
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|17
|28
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|17
|27
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9