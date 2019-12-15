Uzman erbaşlardan 'özlük hakkı' talebi

UZMANLAR Federasyonu üyeleri, uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesi talebiyle, Ankara'da eylem yaptı.Uzman erbaşlar, Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanarak, özlük hakkı talebinde bulundu. Grup adına konuşan Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, sözleşmeyle görev yapan uzman erbaşların özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Mesleği askerlik olan, görevini üstün bilinçle yapan bir askerin mesleki güvenceyle ilgili kaygı duymaması gerektiğini kaydeden Tilkici, uzman çavuşların çalışma, izin, sicil, nöbet ve sağlık yönetmelikleri ile mesleki güvencelerinin olmadığını, uzmanlara sınıf değişikliği imkanının getirilmesi gerektiğini söyledi ve Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yönetmeliğinin düzenlenmesi, hastalıklar çizelgesine uzman erbaşların da dahil edilmesi talebinde bulundu.