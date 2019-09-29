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Uzman çavuştan 12 yaşındaki çocuğa ilik bağışı
SİİRT'te görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, yaptığı kemik iliği bağışıyla nakil bekleyen 12 yaşındaki çocuğun hayata tutunmasını sağladı. Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, 12 yaşındaki...
GENEL 29.09.2019, 18:30
SİİRT'te görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, yaptığı kemik iliği bağışıyla nakil bekleyen 12 yaşındaki çocuğun hayata tutunmasını sağladı.
Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, 12 yaşındaki çocuğa kemik iliği bağışında bulundu. Nakil bekleyen küçük çocuğun yaşama tutunmasını sağlayan Okan ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nca mesaj yayımlandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımlanan mesajda, 'Hayata bir el de sen uzat! Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Rahim Okan yapmış olduğu ilik nakli bağışı ile 12 yaşındaki bir çocuğumuzun hayata tutunmasına vesile olmuştur. Personelimize teşekkür eder kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz' denildi.
Siirt Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Rahim Okan, 12 yaşındaki çocuğa kemik iliği bağışında bulundu. Nakil bekleyen küçük çocuğun yaşama tutunmasını sağlayan Okan ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nca mesaj yayımlandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımlanan mesajda, 'Hayata bir el de sen uzat! Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm. J. VIII. Kad. Çvş. Rahim Okan yapmış olduğu ilik nakli bağışı ile 12 yaşındaki bir çocuğumuzun hayata tutunmasına vesile olmuştur. Personelimize teşekkür eder kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz' denildi.
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