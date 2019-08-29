Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN'da intihar eden Uzman Çavuş Hakkı K. (27), memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hakkı K., iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle dün beylik tabancasıyla intihar etti. Evli bir çocuk babası olan Hakkı K.'nin, eşi Fatma’nın ise 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hakkı K. için Adana'nın Ceyhan ilçesinde tören düzenlendi. Abdulkadirağa Cami'inde kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Uzman Çavuş Hakkı K.'nin cenazesi Asri Mezarlık’ta gözyaşları içinde toprağa verildi.