Uzman Çavuş Karaca, Mucur’da toprağa verildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, () - SURİYE’deki Fırat Kalkanı Harekatı’nda El- Bab bölgesinde görev yaparken vefat eden Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın cenazesi bugün Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde toprağa verildi.

Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nda görevliyken yaklaşık bir ay önce geçici görevle, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Uzman Çavuş Karaca'nın, vefat ettiği Osmaniye’de yaşayan eşi Gülnaz Tan Karaca ve annesi Sevim Karaca'ya bildirildi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen ve Umut adında bir oğlu bulunan Uzman Çavuş Ramazan Karaca'nın cenazesi, bugün memleketi Kırşehir’in Mucur İlçesi'ne getirildi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Çarşı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namasıyla toprağa verildi.

Uzman Çavuş Ramazan Karaca’nın cenazesine Kırşehir Valisi Necati Şentürk, İl Jandarma Komutanı Hasan Altuntaş, Mucur Kaymakamı Muhammed Önder, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin ile yakınları ve Mucurlular katıldı. Uzman Çavuş Ramazan Karaca’nın ailesi uzun süre bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Altı yıllık asker olan Uzman Çavuş Ramazan Karaca’nın cenazesi, babasının da yattığı Yenice Mezarlığı’na defnedildi.

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