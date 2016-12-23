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Uzman Çavuş, kalp hastasını karda sırtında taşıdı

OSMANİYE'nin Bahçe İlçesi'nde kalp yetmezliği hastalığı nedeniyle fenalaşan 63 yaşındaki Ahmet Şenol'u, kar nedeniyle evine gelemeyen ambulansa kadar Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener sırtında taşıdı. Bahçe İlçesi'nin Bekdemir...

Uzman Çavuş, kalp hastasını karda sırtında taşıdı
OSMANİYE'nin Bahçe İlçesi'nde kalp yetmezliği hastalığı nedeniyle fenalaşan 63 yaşındaki Ahmet Şenol'u, kar nedeniyle evine gelemeyen ambulansa kadar Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener sırtında taşıdı.
Bahçe İlçesi'nin Bekdemir Köyü Keller Mahallesi'nde oturan kalp yetmezliği, diyabet ve tansiyon hastası Adem Şenol rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Ancak kar nedeniyle ambulans Şenol'un evine kadar gelemedi. Yaklaşık yarım metreyi bulan kardan ilerleyemeyen sağlık görevlilerinin yardımına jandarma ekipleri de geldi. Yol açılamayınca Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener, Adem Şenol'u sırtına alarak yaklaşık 1 kilometre, kara bata çıka ambulansa kadar taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şenol, Bahçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Şenol, Uzman Çavuş'a teşekkür etti.

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