Uzlaştırmacılar, ilk çalıştayını yaptı, 25 bin uzlaştırmacının sorunları masaya yatırıldı

ABD, Kanada ve Avustralya'da 40 yıla yakın bir süredir hizmet veren, Türkiye’de ise son yıllarda tanışılmaya başlanan uzlaştırmacılar, ilk kez çalıştay düzenledi. Mağdur ile şüpheli ya da sanık arasında uzlaşma sağlayıp, barış yaratan uzlaştırmacılar, 1. Uzlaştırmacılar Çalıştayı’nı düzenleyerek, 25 bin uzlaştırmacının sorunlarını masaya yatırdı. 9 Mart'ı gününün Türkiye Uzlaştırmacılar Günü ilan edildiği çalıştayda ele alınan konular, rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’na gönderilecek. Çalıştaya imza atan Onarıcı Adalet Platformu Başkanı ve Uzlaştırmacı Adnan Kervan, "Bizim için önemli olan tarafların sulh olması ve suçun tekrarının önüne geçilmesi, ikincil hedefimiz ise mağdurun zararının giderilmesi” diye konuştu. Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz Apaydın da 2018 yılında 203 bin dosyanın uzlaşma ile sonuçlandığına vurgu yaptı.RAPOR, CUMHURBAŞKANLIĞI VE ADALET BAKANLIĞI’NA SUNULACAKOnarıcı Adalet Platformu önderliğinde, uzlaştırmacılar Türkiye’nin ilk çalıştayına imza attı. 1. Uzlaştırmacılar Çalıştayı’na İstanbul’un yanı sıra farklı illerden uzlaştırmacılar katıldı. 11 grup halinde farklı başlıklarda hazırlanan sunumlar ile uzlaştırmacıların yaşadıkları sıkıntıların masaya yatırıldığı çalıştaydan çıkan sonuçlar, rapor haline getirilerek, başta Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak. İlk çalıştayın sürprizi ise uzlaştırmacıların, 9 Mart’ı Türkiye Uzlaştırmacılar Günü ilan etmesi oldu.'TÜRKİYE'DE BİR İLK'Onarıcı Adalet Platformu Başkanı, Uzlaştırmacı Adnan Kervan ise çalıştayın Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, şunları söyledi: "Bu çalıştay Türkiye'de hatta dünyada bir ilk. Dünyada bunun bir örneği yok. Çünkü dünyada 25 binden fazla uzlaştırmacının istihdam edildiği başka bir yer yok. Bu arkadaşlarımızın çeşitli sorunları var. Ücretlerinden tutun, uygulama farklılıklarına ve toplumda bilinirliğinin az olmasına kadar pek çok sorun var. Bunların birikimi olarak Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz Apaydın ile bu çalıştay fikri ortaya çıktı."'BİRİNCİL HEDEF SUÇUN TEKRAR İŞLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ'Uzlaştırmada en önemli hedefin suçun tekrar işlenmesinin önüne geçmek olduğunu belirten Kervan, "Bizim için önemli olan, tarafların sulh olması ve suçun tekrarının önüne geçilmesi. İkincil hedefimiz ise mağdurun zararının giderilmesi. Böylece mahkemelerde aynı kişiler tarafından sürekli üretilen dava dosyalarının gelmesinin önü kesiliyor. Mesela aralarında boşanma davası olan karı koca, dava çekişmeli boşanmaya döndüğü andan itibaren geriliyor. Birbirlerine hakaretler ve tehditler başlıyor. Bir dosya koca tarafından bir dosya da kadın tarafından açılıyor, böylece dava sayısı tetikleniyor. Ama asıl konu boşanmanın kendisi" dedi.9 MART TÜRKİYE UZLAŞTIRMACILAR GÜNÜKervan, "9 Mart Türkiye Uzlaştırmacılar Günü olarak ilan etmiş durumdayız. Her yıl kutlamayı düşünüyoruz" dedi.'HEDEFİMİZ TOPLUMDA UZLAŞTIRMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK'Çalıştayın hayata geçirilmesinde etkin rol oynayan Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz Apaydın, uzlaştırma ile ilgili hedeflerinin Türkiye'de, uzlaştırma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Savcı Apaydın uzlaştırmanın bir kültür olduğunu vurgulayarak, toplumda bunun yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Uzlaştırma alternatif çözüm yöntemidir. Dava açılmadan sorunu taraflarla konuşarak, çözmeye çalışıyor. Yasal çerçevede taraflara kendi hukuklarını yaratma imkanı veriyor. O yüzden çok önemli bir kurum. Yaklaşık 40 yıl önce Amerika'da Avustralya'da ve Kanada'da uygulanmaya başladı. Bizim Türk Ceza Hukuk Sistemi'ne 2005 yılında girdi ama esas devrim 2016 yılındaki yasal değişiklikler ile oldu. 2018 yılında tam 203 bin dosya uzlaşma ile sonuçlandı. Bu çok büyük bir başarı. Ama bizim hedefimiz uzlaşmayı daha üst noktalara taşıyıp toplumda uzlaşma kültürünü yaygınlaştırmak. Bizim her uzlaştırmacımız taraflara ve kendi tanıdıklarına uzlaştırma ve onun hukuki anlam ve süreçlerini anlatarak kültürün gelişmesine katkı sağlıyor."

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