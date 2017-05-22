Uzlaşma sonrası engelli Enes’e bilgisayar alındı

AMASYA’da 1.5 yıl önce kendilerini telefonda 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan 2 kişi, 81 yaşındaki İbrahim Coşkun’un bir miktar altınını ve parasını aldı. Polis tarafından yakalanan dolandırıcılarla yardım yapmaları şartıyla uzlaşan İbrahim Coşkun, bilgisayarı bozulduğu için iki aydır derslerini takip edemeyen görme engelli Enes Coşkun'a yeni bir bilgisayar alınmasını sağladı.

Amasya'nın Beyazıtpaşa Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Coşkun, 1.5 yıl önce ev telefonundan arayarak kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan şüphelilere adresini verip, biriktirdiği 2 bin 250 TL parasını ve aynı yaştaki eşi Şevkiye Coşkun’un 6 altın bileziğini teslim etti.

Bu olay sonrası eve gelen oğlu Davut Coşkun'a durumu anlattığında dolandırıldığını anlayan İbrahim Coşkun, polise giderek şikayetçi oldu. 2 şüpheli, verilen eşkal doğrultusunda çaldıkları altın ve paralarla birlikte polis tarafından yakalandı. Şüpheliler 19 yaşındaki O.T. ve 22 yaşındaki İ.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu aldı.

Mağdur İbrahim Coşkun, şüpheliler O.T. ve İ.D. ile uzlaşabilmeleri için Şeyhçui Mahallesinde yaşayan 19 yaşındaki görme engelli Enes Coşkun’a dizüstü bilgisayar alınması şartıyla uzlaşma koşullarını kabul edeceğini söyledi.

Şanlıurfa'da yaşayan şüphelilerin bilgisayar parasını göndermeyi kabul etmeleri üzerine uzlaşma sağlandı. Enes Coşkun’a bilgisayar ulaştırıldı.



FOTOĞRAFLI