Üzerine vinç devrilen okulda onarım tamamlandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşayaka İlçesi'nde, 1.5 ay önce etkili olan fırtına ve sağanak yağmur sırasında gece saatlerinde üzerine bir inşaatın 50 metre uzunluğundaki vincinin düşmesiyle hasar gören Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı.

Kentte geçen 29 Kasım'da, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve fırtınada şans eseri ölen yara yaralanın olmazken, kaza meydana geldi. Karşıyaka İlçesi Mavişehir semtinde yapımı süren bir inşaatın 50 metre uzunluğundaki vinci, fırtınanın etkisiyle yan taraftaki Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin çatısına devrildi. Vincin devrilmesiyle, okuldaki 3 sınıf ile spor salonunun çatısı çöktü. Olayın gece meydana gelmesi olası faciayı önledi. Okulda eğitime 1 gün ara verilirken, inşaat sahasında vincin neden devrildiğine ve ihmal olup olmadığına yönelik araştırma yapıldı. Polisin teknik uzmanlar eşliğinde yaptığı ilk incelemeye göre, altında raylı sistem bulunan vincin, ters bir rüzgar akımından dolayı yıkıldığı saptandı.

İnşaatı yapan firma, okuldaki vincin parçalarını, başka bir vinç yardımıyla kaldırdı. Okulun ve spor salonunun çatısında hasar gören bölümler söküldü. Tamamen temizlenen bu alanlarda, firma tarafından onarım çalışması başlatıldı. Okuldaki onarım çalışmaları bir süre önce tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle öğrenciler de eğitimlerine dersliklerinde devam etmeye başladı.

Kaza sonrasında öğrenciler, sınıfa dönüştürülen labarotuvarlarda eğitim görmeye başlamıştı. Hem dersliklerdeki hem de spor salonundaki onarımın tamamlanmasıyla, normal eğitim düzenine dönüldü. İnşaat alanına da devrilen vincin yerine henüz yenisinin konulmadı.



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