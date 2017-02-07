Üzerine demir profil düşen işçi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'ndeki bir jeotermal enerji tesisinde taşeron olarak inşaat işinde çalışan işçi 30 yaşındaki Ufuk Çerdik, üzerine demir profillerin düşmesiyle öldü.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Zorlu Jeotermal Enerji tesisinde meydana geldi. Tesiste inşaat işinde çalıştığı sırada üzerine demir profil devrilen işçi Ufuk Çerdik ağır yaralandı. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çerdik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çerdik'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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