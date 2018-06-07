Uzaya üst sınırına çıkan ilk Türk Esenyurt’ta okul yaptırıyor

RUSYA’DA katıldığı uzaya seyahat programında uzay üst sınırı Statosfer’e çıkarak uzay üst sınırına çıkan ilk Türk olan Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven’in bağışlarıyla Esenyurt'ta yapılacak olan ilkokulun temeli dualarla atıldı. Esenyurt Belediyesi’ne ait arsa üzerine inşa edilecek okul 48 derslikli olacak.

Esenyurt’ta son iki günde iki okulun temeli atıldı. Önceki gün temeli atılan Mehmet Döğmeci İlkokulu’nun ardından dün de Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven tarafından Esenyurt Belediyesi’ne ait arsaya yaptırılan Durmuş Düven İlkokulu’nun temeline ilk harç kondu. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yapımına başlanan ve 6 ay içinde eğitim ve öğretime kazandırılması hedeflenen okulun temel atma törenine, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, Esenyurt Milli Eğitim İlçe Müdürü Paşali Beşli ve Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven ile vatandaşlar katıldı. Törende mehter takımı bir gösteri sunarken Kuran-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

“OKUL SÖMESTR DÖNEMİNDE EĞİTİM ÖĞRETİME AÇILACAK”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yaptığı konuşmada Esenyurt’un güçlü bir ilçe olduğunu belirterek “ İlçe, İstanbul sanayisinin yüzde 20’sini, Türkiye’nin de katma değerinin yüzde 4.5’unu oluşturmaktadır. İlçemizde 16 okulun yapımını projelendirmiştik. Şimdi bu okulların birer birer temellerini atıyoruz. Bu okullar sömestr döneminde eğitim öğretime açılacaklar” dedi.

Okulun yapımını üstlenen ve aynı zamanda jet uçağıyla uzay sınırına çıkan ilk Türk olan alan Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven de yaptığı konuşmada paylaşmayı bilmenin önemli olduğunu vurgulayarak, “ Bizler istihdam sağladığımız gibi insanlık için faydalı cami, okul gibi hayır yapımını da önem veriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan başkanımıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

“DÜNYA'NIN YUVARLAK OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Uzay seyahati ile ilgili soruları cevaplayan Durmuş Döven, uzayı gören dünyadaki 67’nci kişi, yaşayan 33’üncü olduğunu belirterek, “7 yıl süren eğitimden sonra shuttle dediğimiz bir mekikle, dünya biliyorsunuz 5 katmandan oluşuyor, ben 3’üncü katmanında 75 bin feet yüksekliğe çıkıp, dünyanın yuvarlak olduğunu, insanların maviler içinde keyifli veya huzursuz yaşadığını gördüm” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla Durmuş Döven İlkokulu’nun temeline dualarla harç konuldu.

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