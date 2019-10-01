Uyuz tilki yavrusuna tedavi

AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü yakınındaki ormanlıkta, uyuz hastalığının baş gösterdiği tahmin edilen, vücudu tahriş olmuş yavru tilki bulundu. 3 aylık olduğu sanılan tilki, tedaviye alındı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü çalışanları, kuruma ait arazide, 2 hafta önce vücudu büyük ölçüde tahriş olmuş yavru tilkiyi fark etti. Kurum çalışanları, tedavi etmek istediği tilkiyi yakalamak için uzun süre uğraştı. Personel, bugün yakaladığı tilkinin tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü birimine haber verdi. DKMP Antalya Şube Müdürlüğü personeli de vücudu hastalık nedeniyle ciddi ölçüde tahriş olan yavru tilkiyi kutu içinde teslim alarak, aynı bölgedeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü.

Enstitü çalışanlarından Ramazan Dolaşık, ortalama 3 aylık olan tilkinin, kurumun yanındaki ormanlık araziden geldiğini ve 2 haftadır yakalamaya çalıştıklarını belirterek, "Yabani olunca bugün üzerine ağ atmak suretiyle yakaladık. Doğa Koruma ve Milli Parklara bildirdik. İnşallah tedavisi yapılıp tekrar doğaya geri bırakılacak" dedi.

DKMP Antalya Şube Müdürlüğü'nden Hüsnü Aydoğmuş da yavru tilkinin tedavisi için Hayvanat Bahçesi'ne götürüldüğünü aktararak, "Orada tedavisi yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu bölgede doğal ortamına salınacak. Hastalığı görüntü itibarıyla uyuz hastalığı ama veteriner kontrolünde belirlenir" diye konuştu.



