Uyuşturucuya dikkat çekmek için dizi çektiler

SAMSUN'da çekilen, uyuştucunun zararlarını anlatan, 'Hayatta Kal' dizisinin ilk bölümü, izleyiciden tam not aldı. İnternet üzerinden yayınlanan özel harekat polislerinin de rol aldığı dizi, aksiyon sahneleriyle dikkat çekti.Samsunlu yönetmen Fuat Yılmaz'ın yazıp yönettiği 'Hayatta Kal' dizisi aksiyon sahneleri ve gerçek polislerin yer aldığı çekimleri ile kısa sürede ilgi gördü. Samsun'un Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde çekimleri yapılan 'Hayatta Kal' dizisi, 2 Mart'ta ilk bölümüyle internette yayınlanmaya başladı. 5 bölümden oluşan ve sosyal sorumluluk projesi olan dizide madde bağımlılığından çocukları kurtarmak ve aileleri bilinçlendirmek hedefleniyor. 6 kişinin rol aldığı ve tüm oyuncuların Samsunlu olduğu dizide, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat polisleri de rol aldı.Özellikle aksiyon sahneleriyle dikkat çeken dizinin ikinci bölümü ise 25 Mart'ta Youtube üzerinden izleyici ile buluşacak. Dizinin yönetmeni ve senaristi olan Fuat Yılmaz, daha önce uzun süre program yapımlarında set direktörlüğünün yanı sıra 2007 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin rejisinde görev aldı. Aynı zamanda Kurtlar Vadisi Filistin, Maskeli Beşler serisi, Çılgın Dershane, Kutsal Damacana, Issız Adam projelerde rejide görev alan Fuat Yılmaz, Müjdat Gezen Akademi, Başkent Bilimler Akademisi’nde dersler alarak ve senaryo yazımı- yönetmenlik eğitimlerine katıldı.Yönetmen Fuat Yılmaz, "Uyuşturucunun zararlarını anlatan bir proje yapmak istedik. Bir dizi ile bunu anlatmak istedik. Projeyle daha fazla kişiye ulaşmak için internette yayınlıyoruz. Projenin amacı, ailelerin çocuklarının ya da yakınlarının uyuşturucu kullandığını daha çabuk öğrenmelerini sağlamak. 5 bölümlük bir dizi. Halkımızı daha da bilinçlendirmek için emniyetimizle birlikte hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.Yönetmen Fuat Yılmaz, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım, Canik ve Atakum belediye başkanlarından da sosyal sorumluluk projesine destek vermelerini beklediklerini dile getirdi.

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