Uyuşturucudan hayatını kaybedince, arkadaşları gömmüş (2)

İTİRAF ETTİLER, TUTUKLANDILAR

Aydın'da zeytinlik alanda cesedi bulunan Salih Yılmaz'ın ölümüyle gözaltına alınan A.B.S. ve H.A., tutuklandı. Zanlılar, ifadelerinde olayı ayrıntılarıyla anlattı. Salih Yılmaz'ın nasıl öldüğünü ayrıntılarıyla anlatan A.B.S., ifadesine göre, 27 Kasım akşamı saat 24.00 sıralarında Salih Yılmaz ve A.B.S., 1'inci Sanayi Sitesi'nde bir aracın içinde bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu maddesinden içti, H.A. ise alkol aldı. Salih Yılmaz, bonzai içtikten bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları, Yılmaz'ın bayıldığını sanarak kendine gelmesini bekledi. Ancak kendine gelmeyen Yılmaz'ın nabzını kontrol edince öldüğünü anladı.

GECE BIRAKIP ERTESİ AKŞAM GÖMDÜLER

A.B.S.'nin ifadesine göre, korkan iki zanlı, Danişment Mahallesi Bozyer Mevkii'ne giderek Salih Yılmaz'ın cesedini, bulunduğu yere bıraktı. H.A. ve A.B.S., ertesi gün saat 20.30 sıralarında aynı yere, kazma ve kürekle giderek cesedi gömdü. 27 Ocak'ta cesedin bulunması ve Salih Yılmaz'a ait olduğunun teşhis edilmesi üzerine çalışma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelerin yoğunlaştığı iki zanlıyı gözaltına almayarak telefon dinlemesi başlattı. Yapılan teknik takip sonucu yeterli delile ulaşılınca zanlılar ifadeye çağrıldı. Şüpheli A.B.S., jandarma karakoluna gitmeden önce tutuklanacağını anlayıp kız arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak vedalaştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Önce suçlarını inkar eden şüpheliler, sorgu sırasında her şeyi itiraf etti. İki zanlı, olayı gözyaşları içinde anlattı. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen A.B.S. ve H.A., kasten adam öldürme suçunun niteliği, Salih Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin tam olarak belirlenememiş olması, bu nedenle delillerin tam olarak toplanmamış olması ve zanlıların kaçma şüphesinin olması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cem ULUCAN / AYDIN, ()