Uyuşturucu midelerinden çıktı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde polisin şüphe üzerine gözaltına aldığı İran uyruklu E.M. (34) ve P.S.'nin (55) mide ve bağırsaklarında 116 kapsül halinde toplam 810 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında İran uyruklu E.M. ve P.S.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kontrolde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, E.M. ve P.S.'nin davranışlarından şüphelenen polis, zanlıları gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutarak saklayabilecekleri ihtimali üzerine şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede çekilen röntgen filminde iki şüphelinin de mide ve bağırsaklarında 116 kapsül halinde toplam 810 gram metamfetamin bulundu. Yapılan cerrahi operasyonla uyuşturucu maddeler şüphelilerin vücutlarından çıkarıldı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra emniyete götürülen E.M. ve P.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.



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