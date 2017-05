Uyuşturucu kullanımında çarpıcı rakamlar

MANİSA Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Örgütü (UNODC) tarafından 2016 yılında yayınlanan rapora göre, 2014 yılında dünyada her 20 kişiden 1'inin uyuşturucu kullandığını söyledi.Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği tarafından Gençlik Haftası çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik 'Bağımlılık ve Gençlik' konulu etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman ve öğrenciler ile öğretmenler katıldı.Etkinlikte madde bağımlığı ve mücadele konusunda katılan öğrencilere slayt eşliğinde bilgi veren Dernek Başkanı Atman, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Örgütü'nün (UNODC) 2016 yılı raporuna göre, dünyada 2014 yılında her 20 kişiden 1'inin bir uyuşturucu madde kullandığını ortaya koyduğunu ifade etti. Dernek Başkanı Atman, "Rapora göre dünyada artık uyuşturucu madde kullanımını halk sağlığını tehdit eden ciddi boyutlara gelmeye başladı. Madde bağımlığındaki en önemli hedef gençlerimizdir. Sigaraya başlama yaşının 12'ye düştüğü bu yıllarda ciddi önlemlerin alınması gerekir. Uyuşturucu ile mücadele sadece bir kesimi değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir meseledir. Herkes taşın altına elini koyacak. Uyuşturucu madde kullanarak kafası bulanıklaştırılan, uyuşturulan bir nesil değil, vatanına toprağı, bayrağına bağlı, ülkesini seven, ülkesini ileriye seviyeye taşıyacak genç nesilleri yetiştirmek önemli. Dernek olarak 'Bu memleket bizim, bu gençlik bizim' sloganıyla bağımlılık yapan her türlü şeye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz" diye konuştu.Atman'ın konuşmasını ardından Polinas Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından internet bağımlılığını içeren 'Yok artık' tiyatro oyunu sahnelendi.

