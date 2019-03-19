Uyuşturucu kaçakçılarına 'Vadi' engeli

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturcu operasyonunda narkotik köpeği Vadi tarafından tespit edilen 50 kilogram Skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurtdışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'da eğlence mekanlarına ve torbacı olarak bilinen kişilere dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonrası şüpheliler, Fatih'te tespit edildi.

Şüphelileri adım adım takip eden jandarma operasyon düzenledi. Şüphelilerin kullandığı araçta dedektör köpek Vadi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda; karton kutularda saklanmış vaziyette 50 kilogram Skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.

Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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