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Uyuşturucu bağımlısı babasının cesedini buldu

BURSA’da 25 yaşındaki Giray Orhan iş dönüşü geldiği evinde uyuşturucu bağımlısı babası 54 yaşındaki Mustafa Orhan’ın cesedini buldu. Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi 17'nci Gül Sokak’ta oturan Giray Orhan,...

Uyuşturucu bağımlısı babasının cesedini buldu
BURSA’da 25 yaşındaki Giray Orhan iş dönüşü geldiği evinde uyuşturucu bağımlısı babası 54 yaşındaki Mustafa Orhan’ın cesedini buldu.
Merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi 17'nci Gül Sokak’ta oturan Giray Orhan, saat 03.00 sıralarında iş dönüşü geldiği evinde 54 yaşındaki babası Mustafa Orhan’ı yerde hareketsiz halde ve ağzından burnundan kan gelmiş halde görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Orhan’ın bonzai olarak bsilinen sentetik uyuşturucu kullanımı sonucu öldüğünü belirledi. Giray Orhan, annesini kısa süre önce kaybettiğini, birlikte yaşadıkları babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "İşten eve geldiğimde yerde yatar vaziyette ağzından burnundan kan gelmiş halde buldum. Sağlık ekiplerini çağırdım yaptıkları incelemede öldüğünü söylediler" dedi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme ardından Mustafa Orhan’ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılarak soruşturma başlatıldı.




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