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Uyumayan gazlı bebeklere hidroterapi ve masaj önerisi

Hande NAYMAN/İZMİR, () - ÖZELLİKLE 0-4 aylık bebeklerin gaz, kolik ve kabızlık problemlerinin çözümü için önerilen hidroterapi, bebeğin tüm vücuduna temas ettiği için sindirim sistemini rahatlatıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da bebeği...

GENEL 20.12.2019, 10:08

Hande NAYMAN/İZMİR, () - ÖZELLİKLE 0-4 aylık bebeklerin gaz, kolik ve kabızlık problemlerinin çözümü için önerilen hidroterapi, bebeğin tüm vücuduna temas ettiği için sindirim sistemini rahatlatıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da bebeği geliştiren bu uygulamanın ardından masaj yapılıyor. Bebeklerin uyumamasından ve gazından yakınan aileler, İzmir'de de son dönemde sayıları artan bebek SPA merkezlerine gidiyor. Uzmanlar annelere, yapılacak masajı öğretiyor.

İzmir'in ilk hidroterapili bebek SPA merkezinde özel havuzlarda yüzdürülen bebeklere gaz sancısını azaltmak ve uyku düzenini sağlamak amacıyla sağlık görevlileri tarafından masaj uygulanıyor. Bebeklerin bedensel ve bilişsel gelişimini sağlayan uygulamada, 14 aylığa kadar olan bebekler boyun simitleri ile ılık havuzlara daldırılıp, buradaki hareketli suya direnç göstermeyi öğreniyor. Önü camla kaplı jakuzilerde yüzen bebekler diledikleri gibi hareket ederken, ebeveynler ise bebeklerin suda yaptığı hareketleri görme imkanı buluyor. Sindirim, dolaşım, sinir ve iskelet sistemlerini geliştiren yüzme sonrasında ise bebeklere özel tekniklerle masaj uygulanıyor. Aileler arasında adeta bir trend haline gelen bebeklerin SPA keyfi, birbirinden renkli görüntüler oluşturuyor. Öte yandan bebeklere uygulanan masajın ebeveynlere de öğretildiğini söyleyen SPA merkezi işletmecisi Gizem Gezer, "Bebeklere uygulanan masajda ayakaltı ve karın en önemli bölgeler. Kolların yalnızca yağlanması yeterli oluyor. Özellikle gaz probleminde ayak ortalarına baskı uygulayarak saat yönünde çevrilmesini öneriyoruz. Yetişkin gibi bir baskı uygulanmaması gerekiyor. Bebeklerde özellikle alerjik etki yaratmaması için gıdada da kullanılabilen masaj yağlarının kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

'YÜZME BEBEKLERİN ÖZGÜVENİNİ DE DESTEKLİYOR'

Merkezde bebeklerin öncelikle boyun simidi ile özel havuzlarda özgürce yüzdüğünü söyleyen Gizem Gezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzme bebeklerin özgüvenini de destekliyor. Özellikle 0-4 aylık bebeklerin gaz, kolik ve kabızlık problemlerine iyi geliyor. Hidroterapi bebeğin tüm vücudu ile temas ettiği için sindirim sistemini rahatlatıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da bebeği geliştiren bir uygulama. Havuzdan sonra da bebekleri rahatlatıcı bebek masajına alıyoruz. Aileler genellikle bebeklerin uyumamasından ve uyku düzeninden muzdarip olduğu için masajla uykuya daha iyi geçiş sağlamalarını destekliyoruz. Bebeklerde ilk iletişim yolu temas ve dokunma ile gelişiyor. Anneleri bu konuda özellikle uyarıyoruz. Bebeklere masaj uygulamak bu noktada oldukça önemli. Son dönemde aileler bebek SPA merkezlerini çok fazla tercih ediyor. Ancak ailelere önerimiz diplomalı kişiler tarafından açılan sağlık görevlilerinin çalıştığı merkezleri tercih etmesidir."

CAN BEBEK HAVUZ KEYFİ YAPTI

SPA merkezinde yüzme ve masajın keyfini süren 7 aylık Can Arel'in babası Hasan Can Sağdıç, "Bebek SPA merkezini arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine sosyal medyadan inceleyerek tercih ettik. Bebeğimiz daha çok küçük olduğu için sezonda deniz havuz gibi bir imkanımız olmadı ve böyle bir hizmetin olduğunu fark edince bebeğimizi getirmek istedik. Bebeğimiz de mutlu biz de mutluyuz. Can, evde de banyo ve havuz keyfi yapan bir bebek ama SPA merkezinde oldukça keyifli bir gün geçirdi. Aileler açısından ve bebeğin gelişimi açısından su ve masajın faydalı olacağını düşünüyorum. Eklemler, kas gelişimi ve iskelet sistemi bakımından faydalı olduğunu düşünüyorum suya karşı hareket ederek direnç gösteriyor. Bebeğimize zarar vermeden evde de çeşitli kremlerle masaj yaptığımızda daha rahat ve verimli biçimde uyuduğunu görüyorduk' dedi.



 

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