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Uysal: Okula iki ayakkabı değiştirerek giden çocuktan utanmalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, vatandaşların ilçedeki çamurlu yollardan şikayetçi olması üzerine konuştu. Uysal, “İstanbul’un bir ilçesi, Büyükçekmece’nin bir...

Uysal: Okula iki ayakkabı değiştirerek giden çocuktan utanmalıyız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, vatandaşların ilçedeki çamurlu yollardan şikayetçi olması üzerine konuştu. Uysal, “İstanbul’un bir ilçesi, Büyükçekmece’nin bir mahallesinde okula iki çift ayakkabı değiştirerek giden çocuktan hepimiz utanmalıyız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, mahalleleri gezerek il derneklerini ziyaret etti. Yoğun programında Büyükçekmece Erzurumlular Derneği, Türkoba’daki Trabzonlular Derneği, Çorumlular Derneği, Çayırlar Mevkii ve Pınartepe Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Uysal, projelerini anlatarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

"BURAYA ŞEHİR DEMEYE BİN ŞAHİT LAZIM"

Büyükçekmece’de birçok mahallenin belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı için ilçenin şehirden çok köye benzediğini ifade eden Başkan Mevlüt Uysal, “Bu bölgede her şey değişecek. Siz, Karadenizlisiniz iyi bilirsiniz. Buraların, Karadeniz’in o dağ köylerinden hiç bir farkı yok. Buraya şehir demeye bin şahit lazım. Alt yapısıyla, hizmetleriyle, kapalı pazar yerleriyle ve nihayetinde okula giden çocukların okuluyla, okuldan çıktıktan sonra gideceği spor salonuyla, kapalı yüzme havuzuyla, halı sahalarıyla oyun parklarıyla, sosyal tesisleriyle, ailecek göl kenarına gittiğinizde yürüyüş alanlarıyla birlikte burası şehir olmalı" diye konuştu.

ÖNÜMÜZDE Kİ KIŞ HİÇ KİMSE ÇAMURA BASMADAN EVİNE GİDECEK

Türkoba Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Eserdeniz’in, "Çamurdan dolayı çocuklarımızı öğretmenler okula almıyor. Çocuklarımız iki çift ayakkabıyla okula gidiyor. Bir çifti giderken giyiyor. Diğerini de okulda giyiyor” sözleri üzerine konuşan Uysal, “Biz kazanırsak önümüzdeki kış herkes çamura basmadan evine ulaşabilecek. Her şeyden önce asfaltları atacağız. İstanbul’un bir ilçesi, Büyükçekmece’nin bir mahallesinde okula, iki çift ayakkabı değiştirerek giden çocuktan hepimizin utanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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