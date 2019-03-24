Uysal: Gönül belediyeciliğiyle hizmete devam edeceğiz

İSTANBUL, () - Cumhur İttifakı’nın 'Büyük İstanbul Mitingi'nde bir buçuk milyondan fazla İstanbulluya hitap eden İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Yaklaşık 1.5 sene, gururla sürdürdüğüm İBB Başkanlığı görevini inşallah, Binali Yıldırım Bey'e devredeceğiz. Biz de inşallah yine sizlerin desteğiyle, 25 yıldır hizmet yüzü görmeyen Büyükçekmece’de 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla hizmet edeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın 31 Mart Yerel Seçimleri’ne giden süreçte düzenlediği 3. ortak mitinge, bugün İstanbul ev sahipliği yaptı. Yenikapı’da düzenlenen 'Büyük İstanbul Mitingi'ne İstanbul’un dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Milyonlarca İstanbullu'nun buluştuğu dev mitinge; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İstanbul ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları, iş, spor, sanat, siyaset dünyasından önemli isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

Yenikapı’daki büyük buluşma için İstanbul’un 39 ilçesinden vatandaşlar miting alanına erken saatlerde gelmeye başladı. Karadan ve denizden alana akın eden 7’den 77’ye milyonlarca vatandaş alanı hınca hınç doldurdu. Türk bayraklarıyla mitinge gelerek el ele 'birlik' mesajı verildi. Liderler sahneye çıktığında ise alanda büyük bir coşku seli hâkim oldu.

"MEYDANDAKİ BU COŞKU MİLLETİN KARARINI ŞİMDİDEN İLAN EDİYOR"

Seçim sonuçlara ilişkin en iyi cevabın meydanlarda olduğunu vurgulayan Uysal, “Bu meydan, Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya dik duruşunu gösterdiği meydan. Bu meydan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin birlik için, beka için kararlı duruşunu gösterdiği meydan. Bu meydan, ülkenin geleceği için İstanbul’un ayağa kalktığı meydan. 31 Mart sonuçlarını anketler değil meydanlar belirler. İşte bu meydandaki coşku, vatandaşlarımızın kararını şimdiden ilan ediyor. Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanlığı döneminde başlattığı hizmet hareketiyle Türkiye’de belediyecilik anlayışı da değişti. Bu ülkede 100 senedir yapılamayanlar, son çeyrek asırda yapıldı” diye konuştu.

“HİZMET BAYRAĞINI BİNALİ YILDIRIM BEY'E DEVREDECEĞİZ”

Binali Yıldırım’la İstanbul’un büyük hizmetlerle buluşacağını söyleyen Uysal, “İstanbul’a hizmet etmek onur verir insana. Bu kardeşiniz de; yaklaşık 1.5 önce genel başkanımızın tensipleri, İBB Meclisi’nin kararıyla İstanbul’a hizmet etmek için görevlendirildi. Bu süre zarfında önemli işlere imza attık. Şimdi inşallah bu hizmet bayrağını, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Binali Yıldırım beye devredeceğiz. Biz de inşallah yine sizlerin desteğiyle, 25 yıldır hizmet yüzü görmeyen Büyükçekmece’de ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Protokol heyetinin de katılımıyla sahnede milyonlara el ele ‘birlik’ mesajı verildi.