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Uymaz Ailesi'nin dramı

ADANA'da 3 çocuğu ve eşiyle birlikte harabe bir evde yaşayan KOAH hastası İsmet Uymaz (53), sağlık problemlerinden dolayı çalışamadığını söyledi. Daha önce hastalık nedeniyle 18 yaşında engelli bir çocuğunu ve 2 aylık bebeğini kaybettiğini...

Uymaz Ailesi'nin dramı
ADANA'da 3 çocuğu ve eşiyle birlikte harabe bir evde yaşayan KOAH hastası İsmet Uymaz (53), sağlık problemlerinden dolayı çalışamadığını söyledi. Daha önce hastalık nedeniyle 18 yaşında engelli bir çocuğunu ve 2 aylık bebeğini kaybettiğini söyleyen Uymaz, "Çocuklarımı doyuramıyorum. 1 yıldır sıcak yemek yemedik. 2 evladımı toprağa verdim. Bari bunlar gün yüzü görsün istiyorum" dedi.
Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde kız kardeşine ait harabe bir evde yaşayan KOAH hastası İsmet Uymaz, evin her tarafından su aktığını elektriklerinin olmadığını ve kış aylarında ısınamadıklarını söyledi. Uymaz, "Boğazımızdan sıcak yemek geçmiyor. Çocuklarım sefil durumda. Evimin her yeri akıyor. Nefes darlığı, KOAH ve parmağımın kırık olmasından dolayı uzun süre çalışamıyorum. Evde yatacak yatağımız yok. Çocuklarımı doğru düzgün okula gönderemiyorum. Biri lisede, diğeri de ortaokulda okuyor. Ama ceplerine harçlık dahi koyamıyorum, gidemiyorlar. Benim durumum çok kötü. Bize yardım edin lütfen" dedi.
'2 ÇOCUĞUMU BU EVDE KAYBETTİM'
Yaşadıkları evde biri 18 yaşında engelli, diğeri henüz 2 aylık olan 2 çocuğunu hastalıklardan dolayı kaybettiğini belirten baba Uymaz, "Burası iki çocuğuma mezar oldu. Birini annemin, birini de babamın yanına gömdüm. Soğuktan gece uyuyamıyoruz. Bir battaniye ile yatıyoruz. Bir gün benim cenazemde çıkacak buradan göreceksiniz" diye konuştu.
Songül Uymaz ise evde değil, harabede yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"Bizim halimizi görsünler. Kapı, pencere yok. Yemek yapamıyorum. Harçlık istiyorlar veremiyorum. Kışı soğuktan titreye titreye geçirdik. Çok üzülüyorum. Bazen gizli gizli ağlıyorum. Bir sene oldu sıcak yemek yemedik."

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