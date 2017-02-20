Uygurlar'dan, Perinçek'e eleştiri

KAYSERİ, () - KAYSERİ'deki 'Dünya Uygur Kongresi' Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Çin hükümeti ile görüşmesine bir anlam veremediğini ifade etti. Tümtürk, Perinçek’in, "Çin, teröre karşı işbirliğine hazır" sözlerini sert dille eleştirdi. Tümtürk, "Bunca yıldır Doğu Türkistanlılar'a terör estiren Çin Komünist Hükümeti'nin sözcüsü gibi açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i kınıyorum" dedi.

Seyit Tümtürk, Perinçek'in açıklamalarını doğru bulmadıklarını, yıllardan bu yana işkence yapan ve terör estiren Çin hükümetinin, hangi sıfatla teröre karşı işbirliği çağrısı yaptığını anlayamadıklarını söyledi. Tümtürk, "Terörizm uygulayan bir ülkenin, teröre karşı işbirliği yapmasından söz edilemez'' ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'in, Vatan Partisi üyeleri ile bu dönemde Çin'e gitmesinin manidar olduğunu ifade eden Tümtürk, şöyle konuştu:

"Bunca yıldır Doğu Türkistanlılara terör estiren Çin Komünist Hükümetinin sözcüsü gibi açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i kınıyorum. Orada mazlum bir millete 1960 yılından beri asimilasyon uygulanırken, tek bir açıklama yapamayan, PKK terör örgütü liderine gül hediye edecek kadar aklını kiraya vermiş olanlar, şimdi de Çin hükümetine aracılık mı yapıyor? Bunun karşılığında ne almıştır, onu açıklaması gerekmektedir."

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