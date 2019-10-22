Son Dakika
Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (2)
TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Efecan Demirtaş'ın (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından teslim alındı....
GENEL 22.10.2019, 16:56
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Efecan Demirtaş'ın (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Soğukkuyu Camisi'ne getirilen Efecan Demirtaş, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazından ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan adliyeye sevk edilen cinayet zanlısının, savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Davut CAN/İZMİR, ()
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:51
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2