banner314

banner325

Son Dakika

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Efecan Demirtaş'ın (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından teslim alındı....

GENEL 22.10.2019, 16:56
Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen Efecan Demirtaş'ın (25) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Soğukkuyu Camisi'ne getirilen Efecan Demirtaş, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazından ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan adliyeye sevk edilen cinayet zanlısının, savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, ()

 

 

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:17
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:20
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2