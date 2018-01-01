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UÜ Tıp Fakültesi'nin 35 yıllık hastanesi yenileniyor

Gürkan DURAL/BURSA, () - GÜNEY Marmara'nın en büyük sağlık merkezi olan ve 6 milyon kişiye hizmet veren Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 35 yıllık binası yenileniyor. Tıkanan kanalizasyonun iptal edilip, yenisinin...

UÜ Tıp Fakültesi'nin 35 yıllık hastanesi yenileniyor

Gürkan DURAL/BURSA, () - GÜNEY Marmara'nın en büyük sağlık merkezi olan ve 6 milyon kişiye hizmet veren Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 35 yıllık binası yenileniyor. Tıkanan kanalizasyonun iptal edilip, yenisinin açıldığı hastanede, kanser hastalarının daha iyi tedavi görmesi için onkoloji bölümünün yeri değiştirildi.
Olası depreme karşı güçlendirilen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kullanılmayan bölümleri, yeni düzenlemeyle polikliniğe ve kliniğe dönüştürüldü. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, hastaneye her gün 15 bin kişinin geldiğini, bunların 5 bininin muayene ve tedavi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ulcay, "Temeli 43 yıl önce atılan ve 30 sene önce hizmete giren fakülte hastanesi, ihtiyaca cevap vermiyordu. Hayırseverlerin katkıları ile yenileme çalışmalarına başladık. Depreme dayanıklı olmayan bölümleri yıktık. Yeni kanalizasyon yaptık. Zemin kattaki tavanı yükselttik, pencere ve kapıları yeniledik. Zaman zaman sıkıntı yaratan jeneratör problemini giderdik. Fakülte binasındaki okuma salonlarını en üst kata taşıdık. Kanser tedavisi gören hastaların bölümlerini tamamen yeniliyoruz. Burası çok güzel olacak. Zemin katta başlayan çalışmalarımız 8'inci kata çıkacak. Fakülte hastanemiz çok daha iyi hizmet verecek. Bu arada yürüyen merdiven için 250 bin dolar harcamak gerekiyor. Hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.
Çalışmaların, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yenilenmesiyle kalmayacağını belirten Prof. Dr. Ulcay, 544 yataklı Çocuk, Kadın ve Doğum Hastanesi projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu, buranın temelinin de ilerleyen günlerde atılacağını söyledi. Ulcay, ayrıca Onkoloji Hastanesi yapacaklarını, bu hastanenin 1,5 yılda tamamlanarak, Bursalıların ve çevre illerden gelenlerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

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