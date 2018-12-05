Usulsüzlük yapılan ihalenin gelirinin PKK için kullanıldığı iddiası: 10 gözaltı

VAN'da usulsüz yapılan ihalenin kazancının terör örgütü PKK/KCK'nın desteklenmesine yönelik kullanıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yapılan bir ihalede usulsüzlük yapıldığı ve ihaleden gelen paranın da terör örgütü PKK/KCK'nın desteklenmesi amacıyla kullanıldığının tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'ta düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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