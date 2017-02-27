Usulsüz avlanan avcılara 619 bin TL ceza kesildi

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, 2016-17 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları uyarınca 13 Ağustos 2016 tarihinde bıldırcın ve üveyik avı ile başlayan av sezonunun 26 Şubat 2017 tarihinde sona erdiğini söyledi. Kılınçer, bu dönemde yapılan denetimlerde 5 ilde usulsüz avlanan 929 kişiye toplam 619 bin 491 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, 2016-17 av döneminde avcılara yönelik yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Kılınçer, 2016-17 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları uyarınca 13 Ağustos 2016 tarihinde bıldırcın ve üveyik avı ile başlayan 2016-17 av sezonunun 26 Şubat 2017'de sona erdiğini hatırlattı. Kılınçer, şöyle dedi:

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü 2016-2017 av sezonunda koruma ve kontrol çalışmalarını Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 ilde 11 ekip 40 personelle yürütmüştür."

Bölgedeki illerde 2016 yılında denetlenen ve usülsüz avlanan ve kesilen ceza miktarları şöyle:

* Amasya: Denetlenen 1074 avcıdan usulsüz avlanan 100 kişiye 56 bin 24 TL

* Çorum; Denetlenen 2 bin 607 avcıdan usulsüz avlanan 172 kişiye 104 bin 226 TL

* Ordu: Denetlenen 751 avcıdan usulsüz avlanan 55 kişiye 38 bin 622 TL

* Samsun: Denetlenen 1653 avcıdan usulsüz avlanan 185 kişiye 129 bin 47 TL

* Tokat: Denetlenen 1006 avcıdan usulsüz avlanan 151 kişiye 122 bin 217 TL

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, bu kontroller sırasında 347 hayvana, 93 tüfeğe ve 13 diğer araç gerece el konulduğunu açıklarken, "2017 yılında bugüne kadar yapılan denetimlerde; Amasya’da usulsüz avlanan 2 kişiye 1092 TL, Çorum’da usulsüz avlanan 55 kişiye 9 bin 9 TL, Ordu’da usulsüz avlanan 41 kişiye 29 bin 412 TL, Samsun’da usulsüz avlanan 120 kişiye 81 bin 842 TL ve Tokat’ta usulsüz avlanan 48 kişiye 48 bin TL olmak üzere toplam 266 kişiye 169 bin 355 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Kılınçer, Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 2016 yılında 81 avcı eğitim kursu açıldığını hatırlatırken şunları ekledi:

"1393 kişi avcılık belgesi almıştır. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 6 bin 964 adet avlanma izin kartı satılarak 679 bin 305 TL gelir elde edilmiştir. 2017-2018 av sezonu Ağustos ayı içerisinde başlayacak olup bu zamana kadar yaban hayvanlarının üreme dönemi olduğundan yaban hayatının rahatsız edilmemesi ve desteklenmesi gerekmektedir."



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