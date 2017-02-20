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Üstü peynir altı çamur ve kaçak sigara

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-SAKARYA'da polisin durdurduğu bir otomobilin bagajındaki bidonun üstünden peynir altından çamur ve kaçak sigara çıktı. 3 bin paket sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü...

Üstü peynir altı çamur ve kaçak sigara

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-SAKARYA'da polisin durdurduğu bir otomobilin bagajındaki bidonun üstünden peynir altından çamur ve kaçak sigara çıktı. 3 bin paket sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kaçak sigara geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. İhbar edilen otomobili durduran ekipler, bagajdan çıkardıkları bidonu açtı. Açılan bidonun üstünden peynir, altından çamur ve çamurun altından da kaçak sigaralar çıktı. Toplamda 3 Bin paket sigaranın ele geçirildiği otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

 (FOTOĞRAF)

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